Vacunación antigripal domiciliaria a vecinos de Laguna Yema

En todo el territorio provincial continúan los operativos de vacunación antigripal domiciliarios, que aseguran a los grupos de riesgo no tener que moverse de sus casas para recibir la dosis anual en el contexto de la cuarentena preventiva obligatoria dispuesta por el gobierno nacional para prevenir la propagación y contagio del nuevo Coronavirus: COVID 19.En esta ocasión, el accionar tuvo lugar en la localidad de Laguna Yema, situada en la zona oeste, a 380 km de la capital provincial. Vacunadores, enfermeros y otros profesionales del equipo de salud del hospital del hospital local, aplicaron la vacuna antigripal a los adultos mayores de 65 años.Bajo la modalidad de recorrida casa por casa, fue aplicada la dosis correspondiente al 2020 y se recordó a los vecinos la importancia que tiene esta vacuna que debe repetirse cada año para disminuir el impacto de las complicaciones que puede presentar la gripe ocasionada por el virus influenza, y otras enfermedades respiratorias derivadas.“En este momento es fundamental que no nos movamos de nuestras casas para respetar la cuarentena dispuesta y evitar así el COVID 19. Pero también es importante que los adultos mayores y las demás personas que están en los grupos de riesgo reciban la vacuna antigripal. Entonces vamos a sus hogares a colocarle la dosis, para asegurarles que estén protegidos de la gripe”.A su vez, el personal de salud realizó el relevamiento de otros grupos riesgo en cada casa como por ejemplo embarazadas, puérperas, niños pequeños y enfermos crónicos, a quienes próximamente “y también de manera programada les estaremos aplicando la vacuna, ya que está previsto un cronograma para alcanzar con la vacunación a todas las personas para quienes está destinada, siempre con el propósito de que no salgan de sus casas”.Asimismo, los profesionales y agentes de salud aprovecharon para recordar a las familias que “solo salgan de sus casas si tienen que hacer algo indispensable o de fuerza mayor”. Alentaron a seguir haciendo el esfuerzo de “cumplir con el aislamiento, evitando transitar o permanecer en la vía pública sin necesidad y evitar el contacto con otras personas que no sean las que viven en el mismo domicilio”.