Sosa: “Estamos contenidos y sobrellevamos esta pandemia como corresponde”

Catalino Sosa, ex director de la comunidad Qom, comentó que ante el contexto de coronavirus este 19 las comunidades originarias no pudieron juntarse a conmemorar el Día del Aborígen Americano, pero que “a diferencia de los dramas sociales que están padeciendo las comunidades indígenas en distintos puntos del país; nosotros en Formosa podemos llevar la cuarentena como corresponde”.“Los 19 de abril nosotros acostumbrábamos a realizar actividades religiosas, deportivas y actos para recordar ese día tan importante para nosotros, pero esta vez nos adaptamos a lo que establece el presidente de la Nación (Alberto Fernández) y nuestro gobernador (Gildo Insfrán) y respetamos el protocolo sanitario. Fue un 19 de abril distinto, pero cuidándonos entre todos”, comenzó Sosa.En este sentido, destacó a Formosa como un faro para los pueblos originarios de la Argentina y puso en valor las políticas públicas del Modelo Formoseño, que dignifican la vida de las comunidades “los dirigentes indígenas de todo el país están mirando como nuestro Gobierno provincial asiste a nuestra comunidad y requieren lo mismo en sus provincias. Nos llena de orgullo que nos tomen de ejemplo”.Asimismo, Sosa resaltó que “el gobernador Insfrán, vio hace mucho tiempo cuáles eran las necesidades de nuestra comunidad y por eso hoy en día estamos totalmente cubiertos, contamos con el sistema de salud, de educación, nutricional, de viviendas, la red de Fibra Óptica, lo que es normal para nosotros es novedad para otros”.En este marco, lamentó que existan pueblos sin insumos básicos y sin un techo; “en Formosa contamos con viviendas adaptadas a nuestra cultura, tenemos un techo sobre nuestras cabezas para poder sobrellevar esta pandemia que está afectando a todo el mundo, pero hay otras comunidades del país -o del vecino país de Paraguay- que no tienen esta posibilidad”.También destacó la asistencia alimentaria que brinda el Gobierno provincial a través del Ministerio de la Comunidad, “han sido jornadas maratónicas para el Ministerio, ya que asistieron a diferentes comunidades a lo largo y ancho de toda la provincia con las cajas de mercaderías; pero no es cosa sólo de ahora, esto se viene realizando hace muchos años, hace mucho se viene trabajando y asistiendo a las comunidades”.“Estamos contenidos y acompañados, enfrentamos esta pandemia preparados y llevamos la cuarentena como corresponde, las comunidades comprenden el protocolo sanitario y lo respetan”, culminó Sosa.