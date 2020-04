Se inició etapa de producción en escala piloto de alcohol en gel en la UNaF

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) puso en marcha la etapa de producción en escala piloto de alcohol en gel, elaborándose 20 litros del producto en el Laboratorio de Investigaciones en Ingeniería de Materiales y Nanotecnología dependiente de la Facultad de Recursos Naturales (FRN).Quien dirige el equipo de profesionales investigadores es el Dr. Camilo Orrabalis, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y de la Facultad de Humanidades (FH), quien la semana pasada recibió de parte del rector de la UNaF, Esp. Augusto Parmetler, los insumos para la producción del alcohol en gel.Según se informó, se inició la etapa de producción en escala piloto de alcohol en gel, elaborándose 20 litros del producto que son equivalentes a 80 dosificadores de 250 cm3 o 200 dosificadores de 100 cm3.A partir de este primer lote, se gestionará el reparto del mismo entre docentes, no docentes y centros de estudiantes.De acuerdo a lo precisado, se trabajó con cuatro formulaciones, donde se ajustaron los porcentajes de componentes y la variable de tiempo de agitación, al igual que el tipo de pala que se utiliza para la mezcla, incorporándose también los aromatizantes.Luego de efectuar dichas pruebas, se convino con el rector Parmetler y los colaboradores la selección de la formulación que se llevó a escala.Cumplida dicha etapa, se producirán en total 250 litros de gel sanitizante (equivalentes a 1000 dosificadores de 250 cm3 o 2500 dosificadores de 100 cm3).DetallesEl alcohol gel sirve de emergencia cuando no existe posibilidad de lavarse las manos constantemente y no reemplaza un buen lavado de manos con agua y jabón.Como ingredientes posee alcohol 70, carbopol, agua destilada, glicerina, trietanolamina, aromatizante.En cuanto a su modo de uso, es externo y se debe aplicar una pequeña cantidad en las manos y friccionar hasta que desaparezca.Finalmente, se recomienda mantener siempre la distancia social.