Salud suma equipamientos para Unidades de Terapia Intensiva en el Hospital de Las Lomitas

Se trata de una acción más que la cartera de salud provincial encara con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario de salud en caso de que se presentara un caso de coronavirusEl Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia dotó de más equipamiento para Unidades de Terapia Intensiva del hospital de Las Lomitas. En total, se sumaron 5 nuevos puestos de terapia intensiva, equipamiento de diagnóstico por imágenes, rayos “x” digital, directo y ecógrafo que ayudan al diagnóstico del paciente que está internado en la terapia, siempre con el objetivo de continuar el fortalecimiento del sistema sanitario de salud.Además respiradores monitores multiparamétricos, humidificadores, para la utilización de la terapia intensiva.Se avanzó sobre los consultorios que se van a especializar en la patología respiratoria, con la entrega de todo el equipamiento necesario para el diagnóstico.Estetoscopio, tensiómetro, termómetros digitales infrarrojos, para no tener contacto; estos se entregaron para la habilitación de 2 consultorios con capacidad respiratoria.Se controlaron los 12 puestos, destinados al paciente moderado, se controlaron gases medicinales, se habilitaron y verificaron las conexiones y los accesorios destinados a proporcionar oxigeno vacío, para el paciente que así lo requiera juntocon carros porta equipos electrocardiógrafos y necesarios para la tarea.A su vez, se entregaron equipos para cuidados moderados y dos kits para consultorios respiratorios.Los esfuerzos de la provincia, son para que cada hospital cuente con todo lo necesario ante eventuales casos sospechosos de coronavirus que pudieran surgir.Desde hace varias semanas, en distintos puntos de la provincia, la cartera de salud provincial viene adecuando nuevos espacios para prever posibles casos de la pandemia.De esa manera, frente a un enemigo invisible, un virus de rápida propagación y contagio como es el COVID-19, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia continúa afianzando estrategias para estar preparados.En ese contexto, la prioridad es sumar continuar fortaleciendo el sistema sanitario provincial e insistir en que la población cumpla con el aislamiento social obligatorio.Cada puesto está compuesto por un respirador, un monitor multiparamétrico que permite el seguimiento de los pacientes en todas sus funciones, saturometría, electrocardiografía, temperatura, presión invasiva y no invasiva.Los respiradores también pueden realizar ventilación invasiva y no invasiva con todos los modos respiratorios.Este equipamiento viene a complementar las unidades y equipos que hoy están funcionando en los hospitales como unidades críticas, es decir, que se suman al total de camas de unidades que se encuentran en la provincia, independizándose para esta atención en estos puestos.Como siempre, desde Salud se recuerda a la población, que, en este momento, la mejor y más efectiva medida preventiva es el distanciamiento social.