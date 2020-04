Reunión con farmacéuticos

-Existen faltantes de insumos críticos sanitarios y además comercialización de alcoholes en gel que no reúnen la información necesaria de elaboración y eficacia para los consumidores-Con motivo de denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo en cuanto a, faltantes y aumentos injustificados de precios en productos de higiene y salud como son los medicamentos en general, alcoholes en gel, líquidos, barbijos, guantes de látex, termómetros, hisopos, antiparras protectoras, detergentes desinfectantes, paracetamol, loratadina, ibuprofeno, amoxicilina, azitromicina, cefalexina, dexametasona; el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca informo que, “estos incrementos de precios de insumos críticos sanitarios se comenzaron a dar ni bien conocida la propagación del coronavirus en nuestro país y provincia por lo cual nos hemos reunido con el Presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa, José Alberto Recalde que también integra C.O.F.A.; Griselda Medina, Farm. de Farmacia San Luis (Red FARMAR), Sandra Santander y Adriana Sibert, por Farmacia Ferreyra, la Dra. Sylvina Portillo, Dr. José Porfirio García, Dr. Julio Santander y Ornella Barraza, para conocer las causas y motivos de los planteos efectuados por los consumidores”. El Presidente de la F.F.F., detalló que la adquisición de los medicamentos se hacen a través de una cadena, en la que primero intervienen los laboratorios, “que son los que fijan los precios en todo el país”, luego viene las Droguerías que distribuyen y que en nuestro medio son: *Droguería del Sur y la Droguería Mar, ambas de la ciudad de Corrientes, y una tercera, * Droguería Monroe, de la ciudad de Resistencia, la cual abastece también al interior provincial, para finalmente encontrarnos con las farmacias que ofrecen y venden los medicamentos a la gente.La fijación abusiva de los valores de los remedios, llevó a que el Organismo de la Constitución, formalice una Actuación por ante el Ministro de Salud de Nación Gines Gonzalez Garcia, “para que en este contexto de emergencia sanitaria se controle a los antes citados, conducta esta que ya ha sido impulsada por la (CePRoFar) Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos por ante la Secretaria de Comercio Interior, denunciando además que las farmacias no están siendo provistas de los insumos críticos por los canales habituales, no hay alcohol medicinal en la mayoría de las 13 mil farmacias de todo el país porque se lo habría derivado a la elaboración de otros productos mas rentables y de mayor precio como alcohol en gel o en aerosol, las droguerías distribuyen en forma discrecional y no a todos estos productos, como consecuencia de ello se ha autorizado a las farmacias a elaborar hasta 5 litros de solución sanitizante o gel para manos”. Asimismo, en cuanto a los Precios fijados por Resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior: Los valores de referencia: se refieren al alcohol en gel en las diferentes presentaciones: 60 ml, a $110; 65 ml a $115, 100ml a $160, 250 ml a $250, 500 ml a $315 y 1000 ml a $500. Desde las farmacias manifestaron que compran este producto “a un precio mayor” al de la Resolución vigente, por lo que hoy les representa una pérdida económica, entonces optan por comprar y vender las capacidades de proporción que no figuran en la regla, por ejemplo, alcohol en gel de 300ml, para así fijar un precio acorde a una ganancia razonable y no infringir la Resolución citada. En cuanto al Stock de medicamentos no existen faltantes, no así en los insumos de contingencia por el contexto de emergencia sanitaria (barbijos de usos comunes de una sola capa, N95, de triple capa y quirúrgicos que sirven al personal de la salud, termómetros, alcohol líquido, paracetamol, alcohol en gel), que si existe un fuerte faltante. Gialluca agrego que en los Alcoholes en gel sin rótulos los consumidores deben tener en cuenta que estos productos no contienen la matrícula del farmacéutico que los fabrica, la farmacia que los elabora o la concentración contenida en el envase (lo que constituye la información de la etiqueta), es decir, que no poseen etiquetas que describan el insumo y son generalmente producidos por las empresas de limpieza que compran a granel y lo fraccionan para la venta libre de uso medicinal. En este punto no existe una regulación en los precios ofrecidos a los consumidores.Se adjunta fotografía.