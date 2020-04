Recomendaciones para pacientes de riesgo cardiovascular

El médico Azarías Portocarrero, especialista en cardiología, del Hospital de Alta Complejidad (HAC), aseguró que en el contexto de aislamiento para evitar el contagio de Covid-19, los pacientes de alto riesgo son más propensos a contraer la enfermedad y brindó una serie de recomendaciones.“Las medidas que se están tomando desde Nación y desde la provincia, son muy acertadas; remarcamos que los pacientes de alto riesgo, aquellas que tienen alguna patología cardiovascular son de alto riesgo y en caso de que contraigan la infección su tasa alta de mortalidad es alta”.Desde las carteras de Salud, nacional y provincial, insisten en la importancia de respetar de manera estricta, las medidas preventivas que ayuden a evitar el contagio del nuevo coronavirus, especialmente el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este sentido, el Dr. Azarias Portocarrero, recalcó la necesidad de limitar la exposición social, salvo causas de fuerza mayor, en aquellos pacientes que presenten riesgo cardiovascular.Las medidas de precaución a la hora de evitar el contagio son esenciales en el caso de las personas mayores de 65 años que padecen alguna enfermedad debilitante previa, como la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardiaca y respiratoria, la hipertensión arterial o la diabetes.El especialista destacó que en este marco “aumenta la ansiedad”, por ende es imperativo que tanto el paciente como sus familiares colaboren en el cuidado de la salud “ellos comienzan a comer más, la medicación no la toman, aumenta el consumo de líquido y eso lleva a un cuadro de insuficiencia cardíaca; por eso estamos atendiendo a quienes están con mucho más riesgo de hacer una insuficiencia cardíaca -o aquellos que tenían controles en estos días”.En cuanto a las recomendaciones, Portocarrero aseguró que “no deben mirar mucho la televisión -porque aumenta la ansiedad- y deben saber seleccionar el tipo de información que se consume, que sean de fuentes oficiales”.“Hagan actividades físicas, no demasiado intenso o prolongado; lleven una dieta saludable y tomen su medicación”, agregó.Para finalizar, el médico recalcó que los pacientes “no están solos” y que ante cualquier síntoma o malestar se comuniquen con sus médicos del HAC; “estamos las 24 horas para acompañarlos en este momento”.“Sufrir una cardiopatía no aumenta el riesgo de contagio, pero cualquier infección podría agravarla, las consecuencias de la misma sí podrían complicar la evolución y al cuadro clínico”, cerró.