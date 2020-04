"Quiero volver a la superliga"

Desde Brasil, luego de un par de temporadas de ausencia, la central Emilce “Mimi” Sosa, mundialista 2014 y olímpica en 2016, aseguró que siente deseos de volver al equipo nacional. Lo hizo en un Instagram Live del Canal Deportv, este martes. En la actualidad está trabajando para volver a jugar y, así, buscar una chance en la Selección.La central formoseña aseguró: “Todos me preguntan y es la primera vez que puedo decir que quiero volver. Yo sé que este año me hizo dar cuenta que tengo estado físico para poder aportar un poco más. Tengo cabeza después de tantos años seguidos. Sería muy lindo volver. El año pasado no jugué y por eso no me podían convocar. Este año mi representante está trabajando para volver a jugar en la Superliga y volver a la selección si el entrenador lo considera”.La formoseña amplió el concepto: “Descansar, pensar, relajar la cabeza, trabajar con mi psicóloga me ayudó mucho, porque pensaba que no iba a tener ganas de volver. Tal vez tenga 32 años pero me siento de 18 por las ganas de vestir la camiseta argentina. Ojalá si vuelvo pueda dar algo más”.Sosa, que interrumpió su ciclo con la Selección después del Mundial 2018, recuerda que ese final fue muy emotivo y reveló que también Tatiana Rizzo pensaba en el retiro, «pero la lesión en el inicio del torneo le hizo tomar otra decisión e hizo bien en continuar».Durante el 2019 la central entrenó con el actual grupo de Panteras en Brasil, casi como anfitriona. “Me gustó conversar con ellas porque esta generación parece una esponja, quiere saber y pregunta».Respecto de la pandemia COVID-19 ‘Mimi’ Sosa aseguró que Brasil no está llevando adelante la cuarentena. “No queríamos pasar la cuarentena en Río, no hay cuidados entre la gente y para los demás. Tomamos la decisión de hacer la cuarentena en Argentina”.