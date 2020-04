Puente Lavalle: la Policía aprehendió a dos sujetos por violar la cuarentena obligatoria

En distintos procedimientos, dos hombres mayores de edad fueron demorados en la Ruta Nacional N° 95, acceso a la localidad de Subteniente Perín, por circular sin el permiso, uno de los cuales intentó agredir a los efectivos en estado de ebriedad.Ambos procedimientos fueron realizados en la madrugada del miércoles último, cuando efectivos policiales realizaban control en la intersección de la Ruta Nacional N° 95 y calle Jesús Aranda, en acceso a la localidad de Subteniente Perín, conforme a las medidas preventivas impuestas por el Gobierno Nacional por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a fin de evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).Primero se aproximó al control una motocicleta de 110 cilindradas al mando de un hombre alcoholizado, quien tras no contar con las documentaciones exigibles para la circulación, insultó y amenazó a los policías.Luego quiso avanzar con su moto y al no poder hacerlo, bajó del rodado y atacó con golpes de puño a los policías, quienes lograron reducirlo.Después se aproximó un remis marca Volkswagen Suran y su conductor de 29 años no contaba con las documentaciones pero de igual manera quiso ingresar a la provincia con su automóvil, lo que fue impedido por el personal policial y el hombre quedó detenido.El caso fue puesto en conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional de turno, quien dispuso la sustanciación de las causas judiciales por Infracción al Art. 205 y 239 del Código Penal Argentino y “Atentado y Resistencia Contra la Autoridad”.Los detenidos y rodados secuestrados fueron trasladados hasta las dependencias policiales, donde fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados en celdas, a disposición de la justicia.