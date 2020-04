Piden a la población “no relajarse” y continuar con las medidas de prevención contra el COVID-19

En la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, brindado este viernes 3, el director de epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno llamó a la población a "no relajarnos" y continuar "firmes con las medidas de aislamiento social" dando cumplimiento a las disposiciones de la Nación y la Provincia con relación a la emergencia sanitaria por el coronavirus.





"Llevamos 18 días de cuarentena y no tenemos que relajarnos, sino todo lo contrario. Debemos fortalecer las medidas de prevención como es la cuarentena, no salir innecesariamente, al menos que sea urgente y prioritario. Profundizar el cuidado en el lavado de manos, el distanciamiento social, así como también se continúan con los controles en la frontera, para llegar a completar todo este período y ojalá que sigamos sin casos confirmados de coronavirus en Formosa", sostuvo.





Indicó que hasta la fecha se han presentado diez casos sospechosos y todos ellos fueron descartados en cuanto a ser compatibles con coronavirus, siendo un seguimiento permanente que se realiza desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, y que se reporta diariamente al Ministerio de Salud de la Nación, los posibles casos sospechosos que se puedan llegar a presentar. "Tenemos comunicación permanente con la Nación".





Volviendo a reiterar que el caso sospechoso "es toda persona que presente síntomas respiratorios, que haya estado en un lugar de riesgo, -aclarando el doctor- que para nosotros en Formosa el lugar de riesgo es cruzando los límites de la provincia, así como también ampliamos el concepto abarcando también cualquier diagnóstico de neumonía grave, aunque no tenga antecedentes epidemiológicos, también lo vamos a estudiar en el laboratorio".





Además dijo que se cuenta con todos los insumos necesarios para realizar los estudios compatibles con coronavirus. Explicando respecto a los reactivos lo siguiente: "Los reactivos que mando la Nación son para 1000 determinaciones que no quiere decir lo mismo que son para 1000 pacientes porque por cada paciente se pueden utilizar tres o cuatro reactivos, y cuando se hacen para más personas se utilizan muchos más ya que también se hacen pruebas de seguridad previamente".





Luego señaló que el virus COVID-19 "es una enfermedad nueva por lo que recién se están escribiendo publicaciones científicas de lo que ocurrió en China, Europa, Estados Unidos, ahora en Argentina con más de mil casos, por lo que aún no hay suficientes conclusiones científicas de cómo es el comportamiento del virus".





Pero que igualmente el sistema de salud de la provincia "está preparado para afrontar los casos, hasta ahora felizmente no lo tenemos, y cuando más tarde en llegar será mejor porque afectará a menos formoseños y estarán dadas las condiciones para poder atenderlos bien", profundizó.





El epidemiólogo habló también sobre si existen estudios científicos sobre la reinfección de personas que ya hayan padecido el coronavirus y fue categórico al señalar que "no está comprobado si pueden volver a padecerlo". Y añadió: "Lo principal es tener en cuenta las medidas de prevención, la principal es el aislamiento social. El tiempo que puede durar el virus en una persona portadora es de 14 días; y son cinco o seis días previos que no tienen síntomas. Por eso lo reitero el aislamiento es fundamental y todas las personas que ingresan a la provincia, deben obligatoriamente realizar la cuarentena".





Sobre esta medida de aislamiento preventivo, pidió a la ciudadanía colaborar en cuanto a informar a través de la línea gratuita 911 si conocen algún vecino que no lo cumpla "realmente es una responsabilidad que habla de la conciencia social que todos debemos tener". Diciendo que en la jornada del jueves 2, se hicieron 25 visitas por parte del personal de salud acompañados por la Policía de la provincia, de la cual efectivamente en los 25 domicilios estaban las 45 personas cumpliendo efectivamente con la cuarentena obligatoria.





BARBIJOS Y EL CONTROL DE CALIDAD





Acerca de la protección de los barbijos ante la pandemia del coronavirus, el doctor Romero Bruno profundizó que lo principal al momento de la confección y el armado de estos elementos de bioseguridad es cumplir con las medidas y pruebas de calidad.





"En el caso de los barbijos producidos caseramente me parece que una manera de probarlos, es si el aerosol atraviesa o no la tela que se use. Hay pruebas de calidad y reglamentaciones que se deben tener presente si lo va a confeccionar", explicó, destacando la actitud personas que solidariamente lo confeccionan o el caso de FONTEX, que está destinado para personal de salud y otras áreas críticas ante la emergencia sanitaria.





Aclarando que "no todos los barbijos son lo mismo. Siendo para el personal de salud los barbijos denominados quirúrgicos, que debe tener los poros muy chicos para que no permita el paso ni adentro ni afuera".