Padres TEA Formosa celebró la adhesión de la provincia al DNU presidencial

Víctor Sánchez, integrante de PADRES TEA Formosa, transmitió el agradecimiento de toda la comunidad con niños y niñas TEA a cargo, por haber sido incluidos en las excepciones del DNU presidencial al que adhirió la provincia de Formosa.“Era un permiso que se había propuesto no sólo como grupo acá en Formosa, sino también a nivel nacional, se solicitó la excepción dentro del protocolo sanitario para poder salir mínimamente en cuanto a horarios” indicó.Y aclaró: “Solamente para aquellos chicos que necesitan realmente hacer algún tipo de salida, por el tema de que les baja la ansiedad, algunos son hiperactivos. Una de las conductas más afectadas es su rutina, entonces no se puede sacarlos muy bruscamente de una rutina, no ir a la escuela, a terapia, a una clase o a pasear habitualmente”.En ese contexto, explicó que la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, genera estrés, ansiedad y angustia en algunas familias y también en los niños y niñas TEA, que no pueden procesar la información de que “hay un virus que nos afecta a todos”.“Es muy difícil para nosotros hacerle entender a nuestros hijos”, aseguró.Por otro lado, solicitó a las familias que tengan a cargo un niño o niña con autismo, que “sean conscientes a la hora de la salida”.“Necesitan anticipación, será una salida por corto tiempo, no tiene que ser muy lejos, extremen las medidas y cuidados posibles, el uso del barbijo, alcohol, guantes, no estén en contacto con elementos externos y que solamente lo autoricen aquellos padres de extrema necesidad, cada papa y mamá saben cómo es su hijo”, indicó.Y agregó: “Los que no necesitan les pedimos que se queden en casa porque la mayor vacuna ante el virus es que nos quedemos en casa”.Por último, contó que recibió el llamado de la Directora de discapacidad de la provincia, Liliana Saavedra, quien le pidió el listado de familias, con los respectivos datos, que necesitan tramitar este permiso.“Recuerden que el niño debe salir con un acompañante, certificado de discapacidad y DNI; y si tienen un diagnostico de un medico que diga por qué necesita salir mejor y el acompañante también con DNI y permiso para circular”, detalló Sánchez.