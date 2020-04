Odontólogos: detallan las medidas de prevención para la atención de pacientes

Únicamente los profesionales del rubro atendían urgencias, y a partir de este lunes 20 lo harán con turnos programados. La doctora Silvia Nasser, explicó las medidas de prevención exigidas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.A partir de este lunes 20, once nuevas actividades quedan exceptuadas del cumplimiento de la cuarentena administrada: una de ellas, es la atención de los consultorios odontológicos. Al respecto, la titular del Círculo Odontológico de Formosa, explicó cómo será el protocolo para las atenciones a los pacientes, y bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.Indicó la profesional que los consultorios en la ciudad irán abriendo “de manera gradual”, siendo una medida dispuesta por el ministro José Luis Décima, con quien la semana pasada estuvo reunida. También la Asociación Odontológica de Formosa, que tiene como presidente Silverio Larracet, estuvo presente, y se abordaron temas relacionados a las medidas sanitarias contra el Covid-19.Pidió, el ministro, “estricto cumplimiento de las medidas de prevención y control ante la pandemia”, así como también “conocer el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes por parte de los profesionales, quienes exclusivamente atendían las emergencias u urgencias”, agregó.Con la publicación del DNU que exceptúa la atención odontológica, Naser informó que Décima requirió: “Cada uno de los profesionales deberá enviar una lista al ministerio donde consigne el nombre y el apellido, el número de matrícula, y el domicilio actualizado del consultorio, para que luego el área puedan fiscalizar si se cumplen los recaudos en cada uno de los consultorios”, que de forma gradual comenzarán a abrir sus puertas.Al tiempo que mencionó que es imprescindible “reforzar las medidas universales para prevenir la transmisión del virus respiratorio que tiene a la profesión de odontólogo encabezando la lista de posibles contagios”, una situación que ella subrayó se debe a la cercanía que existe entre el paciente y el profesional, de entre 30 y 50 cm. Además de los “elementos rotatorios de muchas revoluciones que hacen que se disemine la saliva, la sangre, con todo el riesgo que esto implica”.Acerca de la disponibilidad de los insumos odontológicos, enfatizó: “Está complicado acceder a los insumos, no se consiguen barbijos, máscaras faciales, camisolines, cubre zapatos, las gafas que se usan específicamente para protección ocular”, debido a que el sistema sanitario nacional requiere estos elementos de manera urgente ante la asistencia de casos de covid-19.Protocolo para la atenciónSilvia Nasser detalló los recaudos imprescindibles para la atención a los pacientes: “Vía telefónica se tiene que hacer una serie de preguntas previas al paciente para brindarle el turno correspondiente, algunas de las cuestiones será conocer si estuvo con gente que vino del extranjero, si tiene dolor de garganta, tos seca, incluso el día de la consulta tomarle la temperatura”.Y continuó: “También al momento de ingresar el paciente al consultorio debe hacerlo solo, salvo excepciones de niños o personas que no puedan desenvolverse y necesiten ayuda de otra persona; pero en lo posible tienen que ir solos, sin compañía para disminuir la cantidad de gente”.Exigirán asistir a la consulta con tapabocas y al ingresar al consultorio ir directamente al baño, lavarse las manos, el rostro con agua y jabón. Se le tiene que pulverizar los zapatos, cuando ingrese al consultorio.Finalizada la atención programada, “se tiene que desinfectar el consultorio, toda la superficie de contacto tiene que estar cubierta por un film”, especificó Nasser, mencionado por último que es bastante complejo la prevención en odontología.