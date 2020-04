Formosa sigue sin registrar casos confirmados de Coronavirus

Campaña de vacunación y la lucha contra el dengue

Permisos para circulación vehicular

Protocolo de circulación para vehículos por terminación de número de patente





En el parte informativo de este domingo 19, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratificó que Formosa continúa sin casos confirmados de coronavirus, manteniendo su estatus sanitario óptimo.Según se informó, en el transcurso de las últimas 24 horas fue incorporado un paciente para estudio de COVID-19, en el marco de la vigilancia intensificada en la etapa de contención.“Se trata de un hombre de 67 años, oriundo de Clorinda con antecedentes de linfoma en el tratamiento, que presenta un cuadro de neumonía con asistencia respiratoria mecánica, que no presenta antecedentes epidemiológicos. No obstante, se realizarán los análisis y se espera contar con los resultados de los mismos en las próximas 24 horas”, consignó el ministro de Gobierno, Jorge Abel González.La provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19, según protocolo sanitario nacional vigente.El titular de la cartera de Gobierno, estuvo acompañado este mediodía por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez; el ministro de la Comunidad, Aníbal Francisco Gómez y el director del Hospital Central y responsable de Epidemiología, Mario Romero Bruno.En la oportunidad se consignó que existen 811 personas con aislamiento obligatorio y preventivo, sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía provincial y de los agentes del sistema de salud. Del total, 411 personas en el interior provincial y 400 de la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 24 personas en las últimas 24 horas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Mientras que ayer (sábado 18) ingresaron a la provincia 470 personas y 352 vehículos, de los cuales 308 eran camiones de carga. Ninguna de las personas atendidas en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) presentaron síntomas, y todas ellas fueron notificadas del aislamiento obligatorio que deben realizar por 14 días, precisó el ministro.Fueron controladas en total 20.899 personas en la vía pública (de las cuales 15.407 lo fueron vía aplicación digital), en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la Provincia.Asimismo, se indicó que se iniciaron causas judiciales penales a 436 personas por incumplir las restricciones de circulación, y se controlaron 4.387 vehículos, secuestrándose 18 de ellos.La campaña de vacunación contra la gripe continúa en toda la Provincia, así lo informó el funcionario provincial. Este lunes, los operativos estarán focalizados en los barrios 2 de Abril, Sagrado Corazón y Laura Vicuña.En relación a la lucha contra el dengue, este lunes se reiterará la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, así como también en el interior, las tareas se replicarán en Pirané, Las Lomitas, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Riacho He He, Buenavista, y Misión Laishí.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en el barrio Malvinas de Siete Palmas, en Palma Sola y en los barrios Los Inmigrantes, San Juan 2, Las Orquídeas, Vial, San Isidro, Sagrado Corazón, Don Bosco, Independencia y Fontana de Formosa capital. También se concretarán trabajos de descacharrizado en conjunto entre el Municipio capitalino y el Ministerio de Desarrollo Humano en los barrios San Martín y Liborsi.El ministro Jorge González recordó a la población que se encuentran caducados los permisos de excepción a la circulación restringida que fueron tramitados en los incisos de “personas que deban atender una situación de fuerza mayor” y “personas que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, niñas y a adolescentes”, aclarando, que ya se encuentran en línea los nuevos los formularios, los que tendrán una vigencia de 48 horas y de 7 días respectivamente.El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 dispuso el establecimiento de un protocolo de circulación restringida de vehículos durante la emergencia sanitaria, en base al siguiente esquema:Las patentes con terminación impar: días lunes, miércoles y viernes de 7a 20 horas y domingos de 8 a 14 horas.Las patentes con terminación 0 o par: días martes, jueves y sábados de 7a 20 horas y domingos de 14 a 20 horas.“En ningún caso se elimina la obligación de exhibir los permisos decirculación que son exigibles”, aclaró el ministro González y recordó que estos permisos se tramitan en la página www.formosa.gob.ar.Reiteró que en ningún caso podrán circular más de 2 personas por vehículo. Quedan exceptuadas de esta limitación las personas que trabajen en cualquiera de las actividades y servicios declaradas como esenciales en la emergencia por el Gobierno nacional y provincial, quienes podrán circular en los días y horarios establecidos en el permiso de circulación respectivo para desempeñar su tarea laboral.En otro orden de temas, rememoró que este 19 de abril se conmemora el Día de los Pueblos Originarios Americanos, por lo que es un día que “asumiendo nuestra identidad multiétnica y pluricultural, los formoseños construimos una Provincia que nos incluye a todos y todas.Así también, celebramos hoy el Día Nacional del Policía, momento propicio para reivindicar la labor que vienen realizando en esta emergencia sanitaria”, puso de relieve el funcionario provincial.“Este reconocimiento de nuestra identidad comunitaria y del compromiso del cuidado de la salud de todos nos invita a profundizar nuestro compromiso ciudadano, de respetar las medidas sanitarias vigentes para cuidar nuestra salud personal, familiar y la de todos nuestros comprovincianos”, exhortó.Por último, concluyó: “No bajemos los brazos. Más Unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.