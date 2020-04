“Nadie se tiene que sentir perseguido ni estigmatizado” dijo Pérez

Ya son 18 las toneladas de alimentos vencidos de comercios locales que fueron secuestrados en las últimas 2 semanas y destruidos en defensa de la salud pública de todos los formoseños.El arquitecto Edgar Pérez a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario sostuvo que “nadie tiene que sentirse perseguido ni estigmatizado” al referirse a los operativos de verificación y control de cumplimiento de las normas que protegen al consumidor y los precios máximos de referencia que lleva adelante ese organismo.Se informó que sólo el sábado se realizaron 9 actas de infracción en 8 puntos de venta en el marco de tales operativos, con el secuestro de mercaderías vencidas, corrección de la lista de precios máximos, decomiso y tramitación de sumarios administrativos para la aplicación de sanciones y multas.En la semana se secuestraron un total de 8 toneladas de alimentos vencidos en distintos comercios, los cuales fueron destruidos en conjunto con el Municipio de Formosa, siguiendo los protocolos legales vigentes.En las últimas dos semanas la cifra trepa a 19 toneladas de alimentos vencidos decomisados de comercios locales.El funcionario presentó durante la conferencia de prensa de novedades del COVID-19 en Formosa un número de mensajería Whatsapp +1 203-402-8349 para envío de foto-denuncias.“Es una herramienta más para hacer llegar reclamos, información y denuncias, está a disposición en la fan page de la Subsecretaría. Se trata de un único Whatsapp, donde aseguramos la reserva de identidad, abre una puerta para la participación y compromiso. Se pueden enviar fotos e información sobre la situación denunciada por el consumidor a una base única de la Subsecretaría, luego se constata. Si merece la apertura de un sumario, nos contactaremos con esta persona para darle la formalidad de una denuncia” explicó.“Es una instancia más, como el 0800-444 0942. También el hecho de nuestro correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gob.ar sin necesidad de trasladarse hasta la Subsecretaría desde cualquier punto de la provincia” especificó.Listado de precios máximosPérez fue consultado sobre los precios máximos en los comercios locales, y al respecto explicó que “ el comercio que esté comercializando, debe respetar el precio máximo de referencia, si se trata de un hipermercado, supermercado individual o en cadena, almacén, debe estar en un listado al ingreso del local, y no necesariamente está obligado a comercializar los 238 artículos. De hecho no hay hoy un comercio que tenga la totalidad, sí lo exigible es tener la información correcta”.Agregó además que “En el interior el producto debe estar informado, y en góndola individualizado con precio bien visible, respetando el precio. Para ser comercializado, como todo producto, debe reunir condiciones aptas para el consumo, esto generó la intervención de los fiscalizadores que motivó el secuestro en dos semanas de poco más de 18 toneladas de alimentos vencidos, que estaban en góndola y también en depósitos”.Informó que esa cantidad fue retirada de 59 comercios invervenidos.“Es una actividad que por tener garantizado su funcionamiento creció mucho, la comercialización superó por datos estadísticos más del 26% (comercio minorista) y 10% (mayorista) y también el esfuerzo que hizo el estado nacional destinando recursos hacia el sector más vulnerable del apoyo y solidaridad de todos, inyectando dinero para los planes, esos recursos van volcados para garantizar el acceso a los alimentos” expresó.“Nadie se tiene que sentir perseguido ni estigmatizado, solamente debe cumplir el rol que tiene en la sociedad si nos sentimos parte de la sociedad, lógicamente. Las normas están para ser cumplidas, vamos administrativamente y judicialmente” opinó Pérez.Consultado sobre declaraciones de un empresario propietario de una cadena de supermercados, dijo que “Los estados emocionales de cualquier persona si los quiere manifestar está en su derecho, no escuché los dichos del empresario no sé a quién está dirigido el cuestionamiento que hizo, pero de ser así no entiendo a qué se refiere cuando dice no me llaman ni me atienden”.“Nosotros nos podemos hacer cargo de nuestros actos y acciones y de las decisiones que se toman en cumplimiento de la función, no de los dichos o interpretaciones de un tercero. Las explicaciones se dan cuando un comerciante afectado por alguna actuación por denuncia formaliza un descargo por escrito. Si hay un acta de intervención del personal de la subsecretaría, se deja constancia de los dichos del comerciante, del personal, que se verifica, también se le brindan las herramientas para el descargo administrativo a todos, no a uno en particular” explicó.