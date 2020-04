Medio nacional reflejó el status sanitario libre de COVID-19 de Formosa

Este sábado, el canal C5N se hizo eco con un móvil en vivo desde la ciudad capital de Formosa del status sanitario libre de COVID-19 de la provincia, que junto con Catamarca, son las únicas dos que no registran casos del virus.Desde el programa “Tarde Xtra”, los periodistas Agustina Casanova y Bernardo Magnago dialogaron en vivo con Alberto Chiarello, periodista de Canal 3 y Radio Tropical FM 96.9, quien brindó un cuadro de situación de la provincia en cuanto a la lucha contra el coronavirus.En ese sentido, el comunicador formoseño dio un pormenorizado informe sobre las férreas acciones y trabajos que viene desplegando el Gobierno provincial, a los fines de evitar que el COVID-19 llegue a territorio formoseño.De esta manera, aludió a los controles que se efectúan en el ingreso a la provincia, desde la Policía Provincial y las fuerzas de seguridad, a los corredores sanitarios establecidos y al cumplimiento estricto del aislamiento obligatorio y preventivo que deben cumplir quienes entran a Formosa en los Centros de Alojamiento Preventivo, de acuerdo al protocolo sanitario vigente.También apuntó que hay controles fijos y móviles en la ciudad capital para controlar el tránsito de las personas, en tanto que las exceptuadas deben hacerlo mediante el certificado correspondiente y, a su vez, de acuerdo al sistema de circulación restringida de vehículos por terminación de patentes.“Hay 1323 formoseños en este momento en aislamiento obligatorio que deben cumplir 14 días de cuarentena en los Centros de Alojamiento Preventivo que existen en toda la provincia, no sólo en la capital”, describió el periodista Chiarello, sumando que la red sanitaria provincial posee unos 46 hospitales públicos, todos hechos a nuevo, a los que se agregan los centros de salud, con lo cual hay alrededor de 150 infraestructuras destinadas a la atención.Finalmente, subrayó que “se trata de mantener el status sanitario privilegiado de Formosa”, en el marco de la epidemia del COVID-19, ya que hasta ahora no se han registrado casos en el territorio provincial.