Mayans: "Es necesario constituir un nuevo orden económico mundial"

El jefe del bloque de senadoras y senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, se pronunció hoy a favor de establecer “un nuevo esquema mundial” en las relaciones económicas entre “los países en vía de desarrollo y los desarrollados”, a los efecto de constituir un contexto internacional más justo y equitativo para terminar con la desigualdad entre las naciones, al cierre de la reunión de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de la que participó el canciller Felipe Solá.“Es necesario constituir un nuevo orden economico mundial”, opinó Mayans, al referirse al estado de situación internacional agravado por la emergencia sanitaria, social y económica generada por el llamado coronavirus (Covid-19). “Creo que, ante la comunidad internacional, debemos hablar de un nuevo orden económico, de respeto con los países desarrollados, para terminar con este nuevo sistema de explotación que son las deudas públicas que tiene la mayoría de los estados”, propuso el formoseño, al respaldar la política diplomática del gobierno nacional.El senador peronista por Formosa instó a establecer nuevas reglas de convivencia entre los países. ”Que haya sensatez y las economias centrales no aplasten a las economías en desarrollo”, abundó el legislador, quien comparó la política diplomática del gobierno actual con la del anterior. “Abrirse al mundo no quiere decir salir a comprar baratijas”, reflexionó. Y recordó que, durante la administración que finalizó el 10 diciembre pasado, “Macri salió al mundo y la economía argentina cayó estrepitosamente. Hoy tenemos mayor pobreza, mayor indigencia”, reseñó.De esa manera, buscó responder los cuestionamientos, de los senadores de la oposición macrista, a las posiciones que el gobierno de Alberto Fernández viene teniendo a nivel regional en el Mercosur. “La oposición quiere seguir en el mismo camino que tomó Macri”, dijo el oficialista y agregó: “El pueblo argentino nos voto a nostros para que tomemos un camino distinto, para que generemos trabajo, empleo y vida digna”.“Para nosotros gobernar es dar trabajo y por eso debemos cuidar el trabajo de los argentinos. Las políticas de Macri, en cambio, fueron en sentido contrario: libre mercado, dolarización de los servicios, devaluación y deuda externa, que no ha parado de crecer” y generó “la caída de la economía nacional”, sentenció. Para luego indicar que “el país entró en default” cuando el goberno pasado fue “al FMI a pedir 55 mil millones de dólares”. Dijo que ese préstamo fue “un crédito político, acordado con la venía del gobierno de los Estados unidos, y que se usó para la timba finanaciera. Nada quedó en el país”. Para despúes recordar que el oficialismo de entonces en nada se procupó por la continuidad del Mercosur y “desestimó al Parlamento Regional”. Así salió al cruce de las críticas de la oposición parlamentaria contra la actual política hacia el bloque regional, que encabeza el canciller Solá.Para el formoseño, “esta emergencia, generada el Covid-19, nos tiene que dar una nueva vision en el mundo en la realción entre los países en vías desarrollo y los países desarrollados. Acá tiene que haber una nueva relación”, insistió. Recordó que la Argentina, cuando renogoció el 97 por ciento de su deuda durante la anterior gestión peronista, había propuesto ante las Naciones Unidas la necesidad de establecer nuevas reglas de juego a nivel internacionl. Dado que el “este sistema perverso, vigente a nivel mundial, hace que el país deudor quede aplastado”, puntualizó.