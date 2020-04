Los controles llegaron a las farmacias, donde ya se detectaron vacunas e insulina vencidas

Edgar Pérez, funcionario a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario, informó que los controles de precios máximos fijados por Nación como así también el estado y la calidad de los alimentos a la venta al público llegaron ahora a las farmacias, donde tras realizar 17 inspecciones de verificación el lunes, se detectaron cajas de insulina como así también de vacunas vencidas en depósito y en góndola, por lo que se labraron las actas de infracción correspondiente.Durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, Edgar Pérez indicó que las consultas como así las denuncias a través de los distintos canales de comunicación habilitados a la comunidad se han incrementado en los últimos días y en tal sentido, aseguró: “Vamos a seguir controlando que se respeten los precios máximos de referencia, el acceso a los bienes de consumo a los precios fijados por la autoridad nacional, haciendo valer los derechos que tenemos los consumidores, como así también la calidad de los alimentos que adquirimos”.Indicó que las consultas y denuncias permitieron direccionar los controles y que esta semana se extendieron a las farmacias y casas de artículos de limpieza, teniendo en cuenta que el alcohol en gel es un elemento necesario y que al inicio de la cuarentena escaseó o bien el precio se ubicó en valores inalcanzables e injustificables.Al respecto, precisó que el precio establecido para el alcohol en gel para un envase de 60 ml es de 110 pesos; de 65 ml, de 115 pesos; de 100 ml, de 160 pesos; de 250 ml, es de 250 pesos; de 500 ml, de 315 pesos y de 1000 ml, de 500 pesos.“Estos son los valores máximos que debe pagar cualquier formoseño yendo a cualquier comercio. Por debajo de estos valores, ojalá los vendieran”, manifestó el funcionario y ratificó que “las políticas de Estado apuntan a garantizar el acceso a un bien aconsejable y necesario hoy para proteger nuestra salud y cuyo uso está indicado para lograr una mejor higiene y protección”.Respecto a los controles en las farmacias, sostuvo que al verificar faltante en las góndolas de alcohol en gel se inspeccionaron también los depósitos para despejar cualquier duda de especulación. “En una de las farmacias encontramos mercaderías vencidas en depósito, puntualmente tres cajas de seis productos cada una de insulina que estaban en la heladera pero vencidas y también ocho cajas de vacunas y dos cajas de vacuna contra la Influencia vencidas”, precisó.Consideró llamativo al hecho ya que se trata de productos altamente demandados pero subrayó que “cualquiera fuera su destino no puede permanecer en depósito y mucho menos en una góndola”, por lo que se intervino labrándose las actas de infracción y procediéndose al secuestro de las vacunas.Gas en garrafas: Por sobrelos 350 pesos es sobreprecioOtro aspecto abordado por el arquitecto Pérez para que la comunidad esté atenta y denuncie sobreprecios fue la venta de gas en tarrafas, cuyo precio establecido por Nación es de 350 pesos en almacenes de barrio. “Cualquier monto por sobre los 350 pesos es sobreprecio, no está autorizado, y se está cometiendo una infracción”, sentenció el funcionario.Responsabilizó a los últimos cuatro años del gobierno macrista y a sus políticas erráticas de la imposibilidad de Formosa de poder contar con gas natural, al paralizarse la obra del Gasoducto. “El gas en garrafas sigue siendo la única alternativa de los hogares formoseños. Es un producto alcanzado por la regulación de precios de la cadena de comercialización establecido por la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación”, agregó.Pedido de informesA las distribuidorasPrecisó que el precio vigente en la planta distribuidora es de 342,70 pesos y en un comercio de 350 pesos y reveló que este martes se emplazó por 24 horas a todas las distribuidoras que comercializan este producto a que informen el volumen ingresado a la provincia durante este último mes, el precio que han pagado y los valores a los que se está vendiendo como así la nómina de clientes que cuentan con entrega a domicilio y el precio.Exhortó a los vecinos a defender sus derechos, denunciando cualquier exceso de precios y valoró la decisión del gobernador Gildo Insfrán hace unos años atrás de dar origen a la empresa REFSA Gas, permitiendo que la Provincia cuente con una planta fraccionadora de gas.“Las gestiones realizadas oportunamente por el Gobernador ante la Nación nos permite garantizar un volumen de gas para Formosa a un precio referenciado, contar con nuestra planta de fraccionamiento y hacer soberanía desde este lugar a partir de la intervención del Estado en un rubro tan sensible como el gas envasado”, reflexionó por último Edgar Pérez.