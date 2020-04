Los beneficiarios del Plan NUTRIR no necesitan permiso para retirar bolsones

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Emergencia de Atención Integral COVID-19, el ministro de desarrollo social, Aníbal Gómez, confirmó que los beneficiarios del Plan NUTRIR, no necesitan ningún permiso particular para retirar los bolsones alimentarios en los siete centros de distribución de alimentos que se encuentran en la ciudad de Formosa.“La única documentación que se exige para el retiro del Bolsón alimentario es el carnet del plan alimentario y el DNI que acredite esa identidad. Ahí figura y los agentes de policías que controlan pueden observar allí su nombre, apellido, DNI, el día y el turno que le corresponde a la persona”, explicó Gómez.Y aclaró: “No requieren de otro permiso especial de circulación”.Por otro lado, desde la cartera a su cargo, anunciaron que los feriados no serán tenidos en cuenta para la entrega de bolsones alimentarios.Por lo tanto, el viernes 1 de mayo, se entregarán los bolsones en todos los centros de distribución para que asistan las personas a quienes corresponda retirar ese día.