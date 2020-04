Cosenza explicó detalles de los créditos a tasa cero para monotributistas

Cosenza aclaró que no se trata de un monto en dinero efectivo, sino un saldo a favor en la tarjeta de crédito del beneficiario, garantizado por el Estado y que la norma establece que si el monotributista, luego de obtener el mismo, incumpliese con alguno de los requisitos mencionados, el beneficio caduca y deberá restituir los fondos asignados.







Por último, el funcionario resaltó la importancia de la nueva medida tomada por el Gobierno Nacional para acompañar a los diferentes sectores, en este caso a los monotributistas de todas las categorías, y pidió que ante cualquier duda o consulta se remitan a las direcciones oficiales de las normativas: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228124/20200422 / https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno





















El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas informó que a través de la decisión administrativa 591/2020, recientemente publicada, se fijaron los requisitos que deberán cumplirse para poder acceder a los créditos a tasa cero destinadas a los monotributistas en todas sus categorías.En ese sentido, el Subsecretario de Desarrollo Económico de la Provincia, Horacio Cosenza, explicó que el monto de la financiación de los créditos no podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del monotributo, con un límite máximo de $150.000. El importe aprobado será desembolsado en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas que se acreditarán en la tarjeta de crédito del beneficiario y deberá ser devuelto a partir de octubre, en 12 cuotas sin interés, cubriendo el Estado el costo financiero.De la misma manera enunció los requisitos que se deben cumplir:1. Estar inscripto en cualquier categoría del monotributo y no recibir el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Es compatible en el caso de que su esposo/a si lo hubiera recibido.2. No prestar servicios al sector público nacional, provincial o municipal. En este caso se considera en esa situación cuando por lo menos el 70% de su facturación en el período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 fue emitida a favor de las jurisdicciones mencionadas.3. No tener ingresos en relación de dependencia o provenientes de una jubilación.4. Que el monto de la facturación electrónica del período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 haya caído por debajo del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que se encuentre registrado. Es decir, para ser beneficiario y poder acceder al crédito a tasa cero, los monotributistas deberían haber facturado electrónicamente menos de los siguientes importes: