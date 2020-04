Las dosis se reciben semanalmente y están disponibles en los hospitales y centros de salud

El director de Epidemiología Mario Romero Bruno admitió que la cobertura aún es baja en niños menores de dos años como así también falta reforzar en embarazadasEl director del Hospital Central y especialista epidemiológico, Mario Romero Bruno, brindó detalles acerca de cómo continúa la campaña de vacunación antigripal en la provincia de Formosa, en el marco de la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.“La primera etapa fue incluir a los menores de 6 a 24 meses y mayores de 65 años, embarazadas y personal de salud y de las fuerzas de seguridad que están en contacto con la gente”, recordó y aclaró que las brigadas sanitarias que concurrían a los domicilios particulares estarán trabajando hasta la fecha y luego la población tendrá las vacunas disponibles en los centros de salud y hospitales más cercanos del territorio provincial.“Con respecto a la franja de 24 meses a 64 años, la indicación es para los que tienen factores de riesgo, que son las mismas que se vienen vacunando año tras año: personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunológicas, trasplantados, entre otros”, indicó el profesional.En tal sentido, aseguró que “se están recibiendo semanalmente las vacunas que se distribuyen en toda la provincia y están disponibles en los centros de salud y hospitales”.Las personas que precisen su aplicación deberán acercarse a cada establecimiento de salud con la indicación médica que aclare el diagnóstico de riesgo.“Estamos con coberturas bajas para niños de hasta 2 años, falta reforzar en embarazadas así que insistimos a la población para que acuda a la vacunación”, solicitó.“Sabemos que se viene la temporada de menor temperatura, donde aumentan las enfermedades respiratorias y eso hace que se puedan confundir con síntomas de COVID-19, como estamos previendo en el transcurso de los próximos meses”, puntualizó.Además, Romero Bruno resaltó que la vacuna contra la influenza elimina las complicaciones y la neumonía pero no significa que alguien vacunado no pueda tener síntomas gripales, sólo la disminución de la mortalidad con la dosis de la vacuna correspondiente.DengueEn otro orden de cosas y consultado por los focos de infección del virus del dengue en Formosa, Romero Bruno detalló los mismos por circuito de barrios en capital e incluyó a las localidades del interior.“Tenemos un sistema informático que nos hace un mapeo de referenciación de los casos, para ver en qué lugar circula con mayor riesgo el virus del dengue”, señaló.De este modo, explicó que en el circuito 5 de la ciudad de Formosa, los barrios más afectados son el República Argentina, Eva Perón, Stella Maris; en la zona centro, en el San Francisco, San Martín y Don Bosco.También reiteró que a partir de la información que provee el profesional que hace el diagnóstico al paciente, las brigadas sanitarias acuden a la vivienda de los afectados a hacer bloqueo, eliminar recipientes, aplicar y entregar larvicidas elaborados por Laformed tanto en el domicilio del afectado como en el de los vecinos.Por último, respecto a las localidades del interior con foco infeccioso, Romero Bruno dijo que se destacan los ubicados por la ruta 86, Clorinda, Laguna Blanca y Laguna Naineck, como los lugares donde hay circulación efectiva del virus tipo 4.“En otras localidades son importados, es decir personas que estuvieron en Formosa o en Clorinda y tuvieron casos diagnosticados en su localidad pero no la transmisión continua”, finalizó.