La Justicia Federal rechazó habeas corpus solicitados por tres abogados

El juez federal subrogante Fernando Carbajal resolvió rechazar los recursos de habeas corpus planteados por tres abogados locales, que cuestionaban las condiciones de alojamiento en el centro de alojamiento preventivo, de la Escuela de Cadetes.“El habeas corpus fue rechazado, es un remedio judicial que busca la libertad de una persona, en definitiva acá no hay personas privadas de libertad, hay medidas sanitarias tomadas por el gobierno de la provincia de Formosa a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 que se orientan pura y exclusivamente a proteger la salud de todos los formoseños” explicó el ministro de Gobierno, Jorge González.Se refirió a los recursos de habeas corpus presentado por tres abogados del foro local Carlos Roberto Lee, Juan Eduardo Davis y Daniel Suizer. En el caso de Lee representando a dos hermanos de apellido Iza y el segundo, por Davis y Suizer de carácter genérico por las personas alojadas en la Escuela de Cadetes, desconociendo sus identidades.“Fue rechazado, quedan algunas cuestiones que tienen que ver con la hotelería, totalmente secundarias, cuando hay en riesgo la salud pública de los formoseños” aclaró el funcionario.Consideró importante destacar González que “fueron avaladas todas las medidas sanitarias que tomó el gobierno provincial en procura de garantizar la salud pública, en cuanto a hotelería, discutiremos en mejorar ciertos aspectos, que siempre todo es mejorable. Lo que no se puede modificar es la salud de los formoseños y eso tenemos ahora la firmeza de que la razón está del lado de los formoseños, las medidas sanitarias que tomamos, que son ampliamente aceptadas por la mayoría de los formoseños y las avala, practica y defiende, eso no está en duda, está avalado por la justicia”.Recalcó que “Se discutió la validez de nuestras medidas sanitarias, se puso en riesgo el andamiaje jurídico y sanitario que construimos los formoseños con mucho compromiso, paciencia y se lo puso en cuestionamiento por la defensa “de un interés individual, en desmedro de un interés colectivo”.“No puedo decir que intereses tienen, el doctor Carlos Lee atiende los intereses de dos personas determinadas, es un dato no menor, hay que señalar que los padres de esos jóvenes tienen una legitima preocupación y están echando mano de lo que ofrece el sistema democrático argentino a peticionar ante un juez lo que consideran que es un derecho conculcado. La otra presentación de carácter genérico, lo que los mueve, no lo sé, el interés no lo sé” insistió.No obstante, González se mostró preocupado por declaraciones mediáticas “que realizaron y provocaron temor en la población totalmente infundado respecto de que la cuarentena que se está haciendo en la Escuela de Cadetes empieza a fojas cero porque hubo una contaminación cruzada. Es una falsedad, una descontextualización absurda que en el día de hoy en la conferencia de prensa explicamos con aportes técnicos y científicos”.“Como provincia presentamos a través de la fiscalía de Estado las explicaciones pertinentes ante la Judicatura que se expidió hoy, que evidentemente tuvo en cuenta lo que explicamos” aclaró.Justicia provincialPor otra parte, se refirió a una presentación por parte de los mismos jóvenes que habían planteado este habeas corpus en la justicia de feria provincial, intervino el juez Raúl López Uriburu que es el juez de feria extraordinaria. “Realizó una visita a la Escuela de Cadetes, conversó con estas personas y decidió desestimar el pedido de medida autosatisfactiva” indicó González.“Está pendiente el pedido de habeas corpus ante el STJ de un abogado de apellido Barrios a quien no conozco. El STJ se lo derivó al Juzgado de Instrucción N°2 a cargo del juez Guillen, interviniendo en feria extraordinaria, para que tramite y resuelva. En esa causa nos pidieron informes, que estamos contestando en el transcurso de la tarde” señaló.