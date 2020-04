La Junta Electoral Nacional del PJ que preside Armando Cabrera postergó para el 4 de octubre las internas partidarias

DR. ARMANDO F. CABRERA - Presidente de la Junta Electoral Nacional del PJ

Los sufragios de partido estaban previstos para el 3 de mayo pero fueron pasadas para el 4 de octubre. El cierre de listas se hará definitivo el 31 de agosto.El Partido Justicialista determinó la postergación de sus elecciones previstas para el 3 de mayo, así como el cierre de las listas de los candidatos del cuadro, debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 en Argentina.Tras realizar varias consultas entre el presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, el Presidente del Congreso Nacional del Partido, Gildo Insfran, y distintos miembros que integran el Consejo Nacional partidario, desde la Junta Electoral que preside el formoseño Armado Felipe Cabrera se determinaron que los comicios internos no sean el 3 de mayo como estaba previsto, sino el 4 de octubre.La resolución comunicada por partido fundamentó que el aislamiento social "afecta el desenvolvimiento de los partidos políticos y particularmente el de los procesos electorales internos así como las actividades necesarias para poder cumplir con los términos del cronograma electoral".Y agregaron que "lo que implica que los afiliados puedan munirse de los elementos necesarios para cumplir con la presentación de listas, avales respaldatorios, etc. que resultan pasos cruciales del procedimiento".A comienzos de marzo, el PJ había decidido modificar el calendario electoral interno tras el acto celebrado en el estadio del club Ferrocarril Oeste y fijó, en primer término, la fecha de cierre de presentación de listas para el 13 de abril (estaba programada para el 30 de marzo), pero mantuvo la elección para el domingo 3 de mayo.Antes de que la pandemia de coronavirus cambiara el cronograma, el chaqueño Jorge Capitanich resaltaba como el posible sucesor de Gioja, a pesar de que éste podría continuar en el cargo máximo si es que es elegido.Ante posibles rumores de quiebres y distanciamientos internos, fue el propio presidente Alberto Fernández quien salió a solicitar la unión de todos los integrantes a pocos días de haber ganado las elecciones.“Les pido que nunca más nos desunamos. Y que el partido esté muy activo, no quiero un partido que duerma mientras yo gobierne. Eso es lo que quiero. Y creo que tenemos que hacerlo con nuestros compañeros. Poner en marcha la Argentina es poner en marcha la política”, remarcó Fernández en una visita a la sede.