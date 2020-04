La filmación viralizada del yaguareté fue una “fake news”, dijo el doctor Bay

Abrieron una investigación desde la cartera productiva ambiental de la provincia, que constató que el video del yaguareté ultimado por cazadores “no ocurrió en Formosa”, y se trata de imágenes “viejas” que sucedieron en otro país.El Subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, el doctor Hugo Eduardo Bay, negó de forma categórica que el video viralizado en las redes, donde se ve a un jaguareté siendo ultimado por cazadores “de ninguna manera ocurrió en Formosa”, como en principio se había difundido en un medio local. Ante la información iniciaron una investigación que dio como resultado que es una filmación “antigua” y a la que calificó el funcionario de una noticia falsa.Informó el funcionario que a raíz la información periodística se inició una investigación, de la que participaron los responsables de la cartera productiva ambiental de la provincia, así como también los representantes del Plan Nacional de Yaguareté, ya que es “un animal declarado monumento natural”, por parte de una ley nacional que tiene como fin protegerlo de la caza furtiva.Junto al licenciado en biología Franco del Rosso, responsable del Programa Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático del Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia y el doctor Orlando Mendoza, director del Registro, Control y Fiscalización, aseguró Bay, se iniciaron averiguaciones que dieron como resultado que “el video es viejo y que corresponde a otro lugar, no al oeste formoseño”; indicando que el episodio habría ocurrido “algunos hablan de México y otros que se trataría de la zona del Chaco Boliviano”.Y continuó: “Esta filmación aparentemente aconteció el año pasado, o al menos desde ese tiempo viene circulando en las redes sociales, tiene una duración de 15 minutos y con distintas secuencias, e incluso hablan en el video como de un jaguar, lo cual es la denominación que se le da al animal en otros países, no en Argentina o Paraguay”.Calificando, el funcionario, a este material audiovisual de una “fake news”, lo cual nos pone a todos en una situación “muy fea”, y explicando que ante denuncias anónimas “la autoridad de aplicación va a salir inmediatamente a tratar de encontrar los elementos que acrediten tal situación”, como ocurrió en este episodio.Añadiendo, que aquellas denuncias que no son acompañadas por el nombre de la persona en cualquier tipo de situación “no es justificativo para que no nos avisen”, insistiendo al mismo tiempo que la gente tiene a su alcance el 911, el número telefónico de denuncias a la Policía de la provincia.“Inmediatamente hecha la denuncia, la Policía se comunica con la cartera productiva ambiental donde están los agentes, así como los profesionales proteccionistas como el licenciado Del Rosso, quien tiene contacto con diferentes áreas nacionales”, es la manera que toman conocimiento al instante, de hechos referentes al cuidado de las diferentes especies, cerró el funcionario.