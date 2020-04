La epidemia a combatir es el individualismo.

Este problema mundial que tiempo atrás nos parecía lejano y solo uno más de los tantos informes que la televisión nos traía desde de Europa hoy golpea con fuerza nuestra puerta.Parece difícil entender que quedo atrás el ir a visitar a un amigo y compartir un tereré o un mate, las grandes reuniones de trabajo, salir a comer, las fiestas y los encuentros. Nuestra rutina cambió de un portazo. Fue así como vimos que “eso” que antes pasaba allá lejos llego a nuestro país. Poco a poco fue avanzando y manchando nuestro mapa con Provincias afectadas.Opiniones sobre los aciertos de las decisiones que la política tomó en el país y en la mayoría de nuestras provincias hay de sobra para leer. Es realmente un alivio el saber que la política es quien toma las decisiones y no la economía. Pero es importante reflexionar sobre el rol que cada uno de nosotros desarrolla en nuestra comunidad como individuos parte de un todo.Tenemos que hacer el esfuerzo como sociedad de comprender que hoy, mañana, pasado y por lo menos por un tiempo no podremos volver a vivir como hace 1 mes atrás. ¿Es fácil? Para nada ¿Qué pasa con ese señor que durante 20 años llevo a su esposa al trabajo y hoy le dicen que no puede? O esa señora que paga 3 cuidadoras durante la semana para atender a su madre/padre enferma y los fines de semana tiene que ir constantemente a verla. ¿Esta bien que el Estado me impida circular normalmente para hacer lo que hice siempre? En este ejemplo probablemente muchos problemas se resolverían llevando a esos padres a vivir por unos días a su casa hasta tanto finalice el aislamiento, de esa forma se evita la circulación en la calle y el contacto simultaneo de muchas personas con estos adultos de riesgo.Como individuos probablemente nos veremos afectados (algunos totalmente y otros en gran medida) por estas restricciones de circulación impuestas por el Estado, por las medidas adoptadas en los espacios públicos, por los cronogramas de pago o las restricciones a los supermercados que ya se encuentran rigiendo en algunas provincias. Como miembros de una comunidad afectada por un problema que no solo atraviesa nuestro barrio, municipio y Provincia, sino también el País y el mundo, debemos comprender que cada una de estas medidas tiene como finalidad cuidarnos. Es por eso que hoy evitar la cercanía con el otro, a pesar de que eso me obligue a cambiar mi rutina, ayuda a que mi familia se exponga menos al contagio.Sabemos que existió alguna medida desacertada como el primer día de apertura en los bancos. Es cierto, fue un error. Sabemos que se viene generando conciencia respecto del distanciamiento social. Por ello, como miembros de esta sociedad no debemos interpretar esas medidas como zonas liberadas al contacto sino como una responsabilidad de cuidarnos nosotros mismo de algo a lo que el Estado viene hace tiempo queriendo evitar. El contacto, la cercanía con el otro y la posibilidad de contagio.Hoy combatir al individualismo nos lleva a entender que no es necesario que un policía me marque la distancia respecto de quien está adelante mío para que yo lo cuide a él, a mi familia y a mi comunidad. Hoy combatir al individualismo implica que tomemos conciencia que de ésta solo podemos salir todos juntos, físicamente lejos pero permanentemente cuidando al de al lado.Estamos obligados a tomar conciencia de lo que pasa más allá de nosotros.