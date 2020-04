González: “La defensa de la salud de todos los formoseños es el horizonte de todas las acciones”

Luego del anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien confirmó que la cuarentena social, obligatoria y preventiva se extenderá hasta el próximo 26 en todo el país y que las provincias podrán realizar propuestas que la Nación las evaluará oportunamente. Al respecto, el ministro de Gobierno, Jorge González, dijo:“Lo que señaló el presidente fue que está abierto para escuchar las propuestas, las que realicen los gobernadores para estudiarlas, por lo tanto no hay ninguna situación hasta el momento que haya sido expresada de manera oficial por el Estado nacional”, quien tiene la responsabilidad de la conducción de la política sanitaria nacional.En consecuencia, no hay ninguna nueva medida que deba ser comunicada, y que cada una de las acciones que se llevan adelante en la provincia tienen como horizonte “la defensa de la salud pública de todos los formoseños”, respondiendo de esa manera a las consultas de los medios de prensa en el marco del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19.Bajo ese principio, “hemos de realizar todas las propuestas que sean necesarias”, insistió el funcionario, exponiendo que hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en esta contingencia, la primera que la toma de las decisiones las determina la conducción nacional y que la ejecución de las mismas las llevan adelante las provincias de manera descentralizadas.“Nosotros los formoseños estamos en una situación que debemos cuidar y proteger muchísimo, tenemos que tomar conciencia del momento que estamos viviendo y del protagonismo que tiene cada uno de nosotros para poder defendernos entre todos del covid-19”, sostuvo, pero advirtió que también el dengue “es nuestro enemigo en este momento”.Seguidamente, resaltó de una de las medidas que tomó la provincia y “es evaluada con mucha atención y profundidad” son los corredores sanitarios controlados que se establecieron. De esa manera, todo ingreso al territorio provincial solamente puede realizarse por las rutas prestablecidas como control sanitario, y no pueden parar, ni desviarse de esa ruta.Concluyendo, que la cuarentena obligatoria continúa porque “tenemos que mantener la curva de contagios chata, ya que si bien hoy no tenemos casos de coronavirus en Formosa, lo cual nos permite ganar más días sin la enfermedad, tenemos que ser precavidos y responsables” y que el aislamiento social es “la única vacuna para enfrentar la pandemia”.