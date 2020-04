González: “El ingreso de personas a la provincia desde la declaración de la emergencia bajó un 87%”

Durante una entrevista que concedió a Radio Rivadavia, con el periodista Mauro Viale, el ministro de Gobierno de Formosa Jorge González explicó de qué forma la provincia se preparó para afrontar la crisis sanitaria por Coronavirus que vive el mundo, y la asistencia social, económica y sanitaria para la población.





El funcionario fue consultado sobre Formosa y cómo mantiene en cero las cifras de contagiados de COVID-19, a lo que contestó que “Tenemos una acción política sanitaria muy importante en la provincia de Formosa que no empieza con eta emergencia, venimos con una pelea dura con el dengue, muy fuerte, porque tenemos un gran foco infeccioso que es la presencia del dengue en Paraguay”.





“Sobre esa base, hicimos un trabajo para control de la situación del coronavirus, que empezamos los primeros días de marzo, no esperamos la declaración de emergencia nacional, empezamos antes, haciendo controles preventivos, del Ministerio de Desarrollo Humano, Policía y Gendarmería de los ingresos a la provincia, tomando temperatura y cuestionario sanitario de las personas que arribaban” explicó.





Dijo que el trabajo se fue complejizando a medida que el Estado Nacional declaró el estado de emergencia, al punto que “toda persona que ingresa a la provincia debe hacer una cuarentena obligatoria bajo control del Ministerio de Desarrollo Humano, de manera tal que el ingreso de personas a la provincia desde la declaración de la emergencia bajó un 87%. Está permitido sí la circulación de vehículos con las excepciones previstas en el DNU”.





Señaló el titular de la cartera de gobierno que primero los casos sospechosos fueron analizados en el Instituto Malbrán, y celebró que ahora la provincia cuenta con los reactivos necesarios, para realizar los test en Formosa.





Trabajo social





Dijo que en forma paralela, el gobierno provincial realiza un fuerte trabajo social de acompañamiento a sus ciudadanos, para garantizar sobre todo la asistencia nutricional, tanto en comedores escolares, como a través de bolsones de alimentos que reciben17 mil familias en situación vulnerable, a través del Plan Nutrir.





González valoró el trabajo de los pequeños productores agropecuarios en aportar los alimentos para los bolsones, se trata de 9 mil productores que ubicados a lo largo de la provincia proveen frutas y verduras, frescas y nutritivas.





Comentó también que el gobierno provincial hizo un aporte de $1200 a los poseedores de Tarjeta Social, unos 21 mil beneficiarios en Formosa.





“Pagamos los sueldos de la administración pública escalonada para ordenar el cobro y que no se den aglomeraciones que vimos todos estos últimos días, pagamos jubilaciones y pensiones con el 15% de aumento retroactivo al 1 de marzo con fondos propios” detalló.





Valoró también el anuncio del gobernador Gildo Insfrán del pago de $5000 de bonificación extraordinaria al personal de la policía de la provincia. “El trabajo que están realizando es muy importante, en este momento de contención y prevención” consideró.





Finalmente insistió en remarcar que “Los que no están cumpliendo la cuarentena los llevamos aun hospedaje a su costo, porque no podemos poner en riesgo la salud pública” y agregó “ El que entra a la provincia de Formosa en el acceso se le notifica que debe cumplir la cuarentena, bajo un corredor sanitario debe dirigirse a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), el lugar donde nosotros hacemos el triage, la definición médica de donde se tiene que atender. Si no presenta síntomas, es acompañado hasta el domicilio donde hará la cuarentena”.





Allí la provincia hace dos controles, uno en forma diaria y telefónica y otro presencial, por personal de salud y policial.