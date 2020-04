González adelantó que el gobierno analiza los casos de formoseños fuera de la provincia

En el marco del parte de prensa diario realizado por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge González, se refirió a la situación de formoseños que se encuentran en diferentes puntos del país o en el exterior, por otra parte informó que dentro de la provincia sigue vigente (y es obligatorio) el Certificado de Circulación expedido por el Gobierno provincial.Puntualizó González en que se están analizando los casos de quienes viajaron fuera de la provincia de Formosa y hoy piden regresar a para hacer la cuarentena en el territorio; “no tenemos en este momento una sola situación que no esté siendo atendida, mantenemos las conversaciones con todas las personas que están afuera de la provincia”.Comentó que este sábado regresaron a la provincia argentinos repatriados y se encuentran en aislamiento dentro de un hospedaje controlado por las fuerzas policiales y sanitarias, “no podemos poner en riesgo la salud pública los formoseños y formoseñas hasta garantizar que quienes ingresen a nuestro territorio provincial no tengan la salud en estado”, afirmó el ministro.“Vamos a defender la salud pública de todos; el estatus sanitario que hoy tiene la provincia es libre de coronavirus y es necesario que trabajemos juntos, con responsabilidad, para mantenerlo”, enfatizó.Hizo hincapié en que mantener la provincia libre de coronavirus “no es exclusiva responsabilidad del Gobierno provincial, también es responsabilidad de cada uno de los formoseños”, e instó a que “por favor ayuden, tomen conciencia y cumplan con los cuidados que debemos tener”.Sobre comerciantesPor otra parte el ministro manifestó que también quienes están al frente de los comercios, supermercados y autoservicios deben disminuir lo mínimo posible la circulación: “existen algunas personas que piensan que pueden ir a buscar mercaderías fuera de la provincia dos veces a la mañana y dos veces a la tarde, no, esto no debe ser así”.Agregó que los organismos trabajan para garantizar el abastecimiento del pueblo, e instó en “tratar de evitar al máximo la circulación, es un aspecto muy importante”.Certificados de Circulación“Ya está colgada en nuestra web, www.formosa.gob.ar, los certificados de circulación con las nuevas pautas y actividades establecidas por el Gobierno nacional”, afirmó González.Sobre el permiso único de circulación nacional explicó que el mismo sólo habilita la circulación interjurisdiccional y, para circular dentro de la provincia de Formosa se continuará exigiendo el Certificado de Circulación expedido por el Gobierno provincial.En este sentido, advirtió que “tenemos los datos cruzados de todas aquellas personas que obtuvieron un permiso sin cumplir con los requisitos exigidos; no olvidemos que cuando ingresan a la página se les dice -en forma expresa- que esa es una Declaración Jurada (DDJJ) y que cualquier dato falseado será pasible de una denuncia penal, estamos elaborando las denuncias penales hacia estas personas”.“Sepan que nosotros no estamos bromeando, tenemos una altísima responsabilidad otorgada por el pueblo de Formosa para llevar adelante las decisiones políticas que hacen al cuidado de la salud pública de todos los formoseños y formoseñas”, culminó González.