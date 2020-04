Fuerte trabajo del Gobierno provincial para proteger a las mujeres durante la cuarentena

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Secretaría de la Mujer del Gobierno provincial, de manera articulada con el Poder Judicial y las Oficinas de Violencia Intrafamiliar (OVI), viene cumpliendo un rol social fundamental en el acompañamiento y la protección de las mujeres en situaciones de riesgo, brindando asesoramiento y contención.“Desde el 20 de marzo a la fecha hubo en el país más de 39 casos de femicidio”, advirtió la secretaria de la Mujer, la licenciada Angélica García, significando que desde la provincia “estamos atendiendo a mujeres en situación de violencia que en un contexto de encierro se exacerban”.Refirió que “con el equipo técnico ya veníamos hablando de estos temas antes incluso antes de iniciar el aislamiento obligatorio o cuarentena administrada”, apuntando que “decíamos que podían darse dos factores: o se fortalece la familia o se produce violencia de género, es decir, los que ya venían en una relación conflictiva de pareja, entonces el encierro hace que haya menos tolerancia y se generan estas situaciones”.“La mujer que está viviendo una situación de violencia debe saber que hay un Estado provincial presente a través de sus organismos que trabajamos la temática del género y, en particular, de la violencia”, recalcó.En esa línea, remarcó que “estamos asistiendo a todas las mujeres que recurren a la Secretaría, a través de los teléfonos, las redes sociales, etcétera, y articulamos con los otros organismos para las denuncias y las medidas de protección para ellas”.“En definitiva, quiero decirles a las mujeres que están viviendo una situación de violencia que no están solas, que hay un Estado provincial que está presente y que pueden llamar las 24 horas a la Secretaría de la Mujer, como lo están haciendo”, subrayó, enfática, la funcionaria.En tal sentido, reiteró las vías de contacto con el organismo, las cuales incluyen las líneas telefónicas 911 (urgencias) y 144 –que es nacional y desde donde se deriva la llamada a la Secretaría de la Mujer de Formosa-, los celulares 3705 042460 y 3704 590763 (WhatsApp), las redes sociales Facebook (SecMujerFsa) e Instagram (secretariadelamujer) y el mail: secretariadelamujer@formosa.gov.ar.“En la mayoría de los casos, el contacto es a través de las redes sociales de la Secretaría”, informó la licenciada García, marcando que “articulamos muy bien las acciones con los organismos provinciales, tanto con las OVI de la capital –del Circuito Cinco y del centro- como las del interior, de Clorinda, Lomitas, Ingeniero Juárez, etcétera; es decir, trabajamos con el Poder Judicial y los Juzgados de Paz, ya que se necesita que la mujer tenga medidas de protección de manera inmediata”.Finalmente, precisó que “en todos los casos que hemos atendido desde el 20 de marzo al 12 de abril fueron a 69 mujeres, donde se ha dispuesto la inmediata detención del agresor y las medidas cautelares como la exclusión del hogar o prohibición de acercamiento”.Ello hace que “la mujer entienda eso que decimos que es no estás sola, ya que hay un organismo presente, hay recursos humanos que conforman esos organismos estatales como el de la Secretaría, que cuenta con abogadas, psicólogas, asistentes sociales, entre otros profesionales y técnicos que están asistiendo todos los días, están en guardia permanente”, cerró.