“Formosa cuenta con un resguardo de oxígeno muy importante” señalaron desde empresa de fraccionamiento

Lo afirmó el gerente general de la empresa Avedis, Andrés Ohanessian, quien es responsable de la Planta Fraccionamiento y Envasado de gases medicinales e industriales, donde se elabora el líquido medicinal que abastece al sistema de salud provincial.La Planta de Fraccionamiento y Envasado de gases medicinales e industriales abastece de oxígeno al sistema de salud de la provincia. Ubicada en el Polo Científico y Tecnológico de la ciudad, cuenta con reservorios de 30 mil metros cúbicos, que se puede ampliar a 5 mil metros cúbicos más, de acuerdo a las declaraciones del gerente general de Avedis, Andrés Ohanessian, responsable de la fábrica.Con lo cual 35 mil metros cúbicos cubren al menos 20 días de consumo, de acuerdo al registro que tiene la provincia que es 60 mil metros cúbicos al mes demanda el sistema sanitario provincial. Además, de contar con los reservorios en los hospitales “lo que significa un resguardo muy importante para la provincia”, sostuvo.Pero además, la reserva de oxígeno es un tema que actualmente se está discutiendo a nivel nacional ante la pandemia del coronavirus, con lo cual “deja de ser una problemática de una empresa o una provincia para ser un tema nacional”, añadió.En este sentido, el empresario argentino estimó que en el caso de que el consumo se duplique a nivel nacional “no habría ningún inconveniente”; ahora, si se triplica, “comenzarían a haber algunas faltantes para cubrir las necesidades, incluso de logística”. Por eso, dijo que cuando “más reservorios tengamos de almacenamientos en los lugares, más tiempo vamos a contar con el oxígeno para que pueda abastecer a las cisternas de los hospitales”,Al mismo tiempo, detalló que el oxígeno líquido medicinal que se elabora en la Planta productora se deposita en tanques grandes con capacidad de 5,10 y 15 metros cúbicos cada uno, que van en los hospitales de grandes consumos; excepto el Hospital de Alta Complejidad que cuenta con otro servicio.Actualmente 10 trabajadores se desempeñan en la Planta, “aunque –contó- la intención es sumar más personal, pero de acuerdo al aumento del consumo y la actividad”, remarcando que “Formosa brinda las condiciones para crecer”.Haciendo notar que la provincia “es una gran plaza con una gran salida para poder ser exportadores de gases tanto medicinales como otros que utiliza producción industrial”, como ser el argón, el nitrógeno, dióxido de carbono, todos gases derivados de la destilación del airea atmosférico, lo que incluso “permitiría la instalación de nuevas empresas industriales a la provincia”, afirmó.Hace una semana, el gobernador Gildo Insfrán, supervisó la primera etapa de las obras de construcción que se realizan en la Planta, a lo que Ohanessian, resaltó que fue gracias al Gobierno, que pudieron instalarse en el Polo Científico, y marcando que tuvieron muy buena recepción desde su llegada a la ciudad, pese a que “los últimos cuatro años no fueron para nada fáciles”, en alusión a las políticas económicas que implementó el macrismo.Sin embargo, “tuvimos mucha colaboración del Gobierno”, en razón de ello, dijo que la intención es ampliar la producción y poder exportar los gases medicinales a la República del Paraguay, “hoy el país necesita que las empresas nacionales puedan abrir mercado”, subrayó.Inversión en saludDespués, consultado sobre las condiciones sanitarias de la provincia, fue categórico Ohanessian, al decir que “vimos el avance que tuvo la provincia de Formosa, que fue abismal en materia de salud en los últimos años. Hay una inversión por parte del Estado provincial que pocas veces vi en otras zonas del país”.Y agregó: “Debo decir que también la empresa Avedis atiende otras zonas en la Argentina, y no vemos los niveles de inversión, en tecnología en los hospitales, realmente Formosa tiene un sistema de primerísimo nivel”, poniendo de relieve el nivel sanitario de la provincia.Incluso comentó que siempre las autoridades provinciales le solicitaron no escatimar recursos, y “nos han pedido que coloquemos los mejores equipamientos, realmente se invierte para que la población reciba lo máximo en salud”, se sinceró.Empresa AvedisRespecto a la empresa, contó su gerente general Andrés Ohanessian, que nació hace 50 años producto de un emprendimiento familiar, con lo cual íntegramente está conformado por capitales nacionales, ampliando que decidieron invertir en Formosa porque “notamos un desinterés muy grande por parte de las grandes multinacionales que son generalmente las productoras de los gases medicinales e industriales en el mundo”.Entonces, ante la desinversión en el NEA, -ya que también Avedis es proveedora en la provincia de Corrientes- “le hemos prestado atención a las demandas que tenía el servicio de salud en el nordeste, y vemos que es un mercado muy positivo, que se puede crecer y nos interesa expandirnos hacia Paraguay”, comentó sobre metas a futuro que tiene la empresa argentina, que desde hace unos años abastece de oxígeno medicinal al sistema sanitario público provincial.