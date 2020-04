Estigarribia cuestionó declaraciones de algunos concejales que “desconocen el contexto nacional y la realidad de Formosa”

La concejal justicialista Yanina Estigarriba cuestionó declaraciones de algunos de sus pares que “desconocen el contexto nacional” y la realidad de la provincia de Formosa ante la pandemia mundial por Coronavirus COVID-19.La legisladora comunal manifestó que “en el contexto mundial que nos encontramos hoy, la Argentina está siendo centro de constantes elogios por otras naciones, la OMS, y lo más importante del pueblo argentino “.En ese sentido, destacó que “cada media tomada a nivel nacional fue publicada y comunicada en el momento oportuno y la respuesta de la población, así como las encuestas reflejan el mayoritario apoyo a estas medidas”.Subrayó el actual estatus sanitario de la provincia, que aun no ha presentado casos confirmados de coronavirus debido “a las decisiones políticas tomadas desde el día uno de esta problemática por parte del Comando para la emergencia presidido por el Gobernador Insfrán, así como de acompañamiento responsable de toda la sociedad”. Claros ejemplos de los frutos de la “planificación estratégica y el desarrollo de un Modelo integral, que hoy muestra sus resultados”.Estigarribia lamentó algunas expresiones de “algunos pares que parecen desconocer el contexto nacional y la realidad de la provincia de Formosa y de la ciudad capital. Quienes apoyaron a Mauricio Macri, responsable de la crisis económica, quien además eliminó el Ministerio de Salud y con ello, años de atraso en materia de salud pública para todas y todos los argentinos”. Y continuó diciendo “lastimosamente no sorprende, ya que responde a un comportamiento histórico de gobernar muy mal y luego, ser permanentes opinólogos de lo que hay que hacer, fiel al teorema de Baglini – mientras más lejos del poder, mas irresponsables en sus declaraciones”.Finalizó diciendo que “es lamentable criticar las medidas de la Provincia, que ha logrado mantener hasta la fecha un estatus sanitario que tenemos que cuidar entre todos, sobre todo ante los alarmantes números que observamos de otras provincias. El trabajo conjunto del Gobierno provincial, con todos los municipios, prioriza la salud de todos los formoseños y trabaja en ese sentido. No es tiempo de mezquindades sino de entender que el bienestar del pueblo siempre está por sobre los intereses particulares”. “Nosotros seguimos la línea del Gobierno Nacional y Provincial, dentro de la cual se encuentra la Municipalidad de Formosa, más unidos y organizados que nunca, trabajando por y para la gente”.