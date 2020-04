Este lunes continúa la campaña de vacunación contra la gripe

El director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, brindó detalles de la continuidad del cronograma de vacunación contra la gripe en la ciudad.La misma se había suspendido el jueves pasado debido a las inclemencias climáticas, por lo cual, este lunes se retomará en los barrios que quedaron pendientes, que son el Incone, el Complejo Las Américas y Urbanización España en el circuito 5.“Se agregará otro barrio en el circuito 5 de acuerdo a las condiciones pero son las que sí o sí se van a realizar en el marco de la vacunación anti gripal”, afirmó el médico.Además, dijo que la campaña va dirigida, como prioridad, al personal de salud, los efectivos de seguridad que están en contacto con las personas, los mayores de 65 años, niños y niñas de seis meses a dos años y las embarazadas.Por otro lado, aseguró que no se detiene la campaña por los feriados de Semana Santa, o que “a lo sumo un día se parará”, pero que se mantiene como en feriados anteriores.“Así como estamos realizando y que esto se está haciendo en el interior, es estimable, más o menos, que dentro de diez o quince días estaríamos llegando al objetivo de más del 90% de la población vacunada”, indicó.Y aseveró que continuarán recibiendo dosis de vacunas durante la semana entrante, por lo que se ampliará a los grupos de riesgo.Por último, explicó que la vacuna anti gripal no es contra el COVID-19, ya que como se sabe, aún no hay dosis para esta pandemia, pero lo que se logra es no aumentar las complicaciones con la gripe común.“Tampoco previene la gripe, se puede tener una gripe leve, lo que previene es la gravedad de las gripes, que requiera internación”, aclaró Romero Bruno.Y concluyó: “Las indicaciones son para que haya menos personas afectadas”.