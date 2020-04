Activaron protocolo, allanaron dos viviendas y encontraron al hombre buscado

Un hombre de 31 años, hijo del propietario de una conocida FM, estaba siendo buscado por agentes del sistema sanitario y la policía por posible caso sospechoso de COVID-19. Allanaron dos viviendas donde encontraron al hombre junto a su familia y fueron trasladados al UPAC conforme protocolo sanitario.Toda la situación se dio el pasado 31 de marzo del corriente año cuando una persona mayor de edad, radicó una denuncia en la Seccional Primera sobre una presunta mala atención por parte de la guardia del Hospital Central de esta ciudad a su hijo, también mayor de edad, quien habría concurrido por presentar un estado febril, siendo atendido y recetado con paracetamol volviendo posteriormente a su domicilio, considerando el denunciante que a su criterio no le dieron la debida atención correspondiente para un caso de esta característica.Ante dicha situación y como medida preventiva se informó sobre lo ocurrido a las autoridades de salud, solicitando la intervención del personal del área a los efectos de entrevistar al joven, constatar la presencia del mismo en el domicilio enunciado, verificar si se encuentra notificado del aislamiento obligatorio y coordinar visitas periódicas de inspección con las Autoridades Sanitarias.Dicho equipo junto a efectivos policiales concurrieron a la vivienda ubicada por calle Rivadavia al 1400 y en Ayacucho al 100 donde no hallaron a la persona indicada, pudiendo comunicarse personal de salud vía telefónica con el padre de dicha persona, propietario de una conocida FM ubicada por Rivadavia al 1400, quien se manifestó molesto y que no diría dónde está su hijo, agregando además que el joven había regresado días atrás de la provincia de Buenos Aires y que en su paso había visitado a un amigo en el hospital del chaco, entre otras cosas.Teniendo en cuenta el lugar de procedencia del joven resultó indispensable que sea sometido al protocolo sanitario como caso “sospechoso de coronavirus”, la policía de la provincia comenzó su exhaustiva búsqueda a fin de lograr ubicar al hombre, informándose sobre dicha situación al juez de turno quien dispuso la sustanciación de una causa judicial.En ese sentido y luego de reunir datos de importancia se solicitó al magistrado interviniente órdenes de requisa domiciliarias para las viviendas ubicadas en los lugares mencionados, mandamientos judiciales que fueron llevados a cabo en horas de la siesta de este domingo por personal de la Unidad Regional Uno, del Grupo de Intervención COVID-19 y del Ministerio de Desarrollo Humano, lográndose hallar en la primera dirección al hombre que era buscado quien se encontraba junto a su núcleo familiar siendo todos trasladados en ambulancias hasta la UPAC (Unidad de Pronta Atención de la Contingencia) a fin de ser sometidos a exámenes médicos, similar procedimiento fue llevado a cabo con las personas que se hallaban en la casa ubicada por la Ayacucho.Una vez que fueron todos examinados conforme protocolo sanitario, fueron notificados acerca del cumplimiento del aislamiento obligatorio y posteriormente trasladados a sus respectivos domicilios donde permanecerán hasta tanto hayan cumplido con la cuarentena.