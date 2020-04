El Partido Concertación Forja rechazó declaraciones del senador Naidenoff

El Partido Concertación Forja emitió un comunicado para expresar su rechazo a las declaraciones del Senador Nacional de Cambiemos UCR, Luis Naidenoff en las cuales “de manera insólita realiza apreciaciones que constituyen una afrenta al esfuerzo que realiza, en tiempos de una feroz Pandemia con consecuencias aún imprevisibles, la totalidad del pueblo argentino”.El comunicado, que lleva las firmas de Silvina Jouliá de Bay como presidenta y Javier Mujica como vice, señala que “Sus dichos tienen como único objetivo, dejar sentada su pertenencia al grupo minoritario que entiende a la política como un instrumento al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos que, paradójicamente, son los que menos sufren las consecuencias del denominado por la ciencia COVID19” .“Naidenoff quién por su condición de Senador nacional debe representar a los intereses de una provincia, prefirió mostrar que él está del lado de los poderosos y no de los débiles, contrariando las banderas históricas del partido que se supone representa. En este sentido vale la pena recordar las palabras del creador de la UCR, Leandro Alem cuando sentenció: nuestra lucha es la causa de los desposeídos…” añadieron.El senador nacional expresó que “no se puede estigmatizar al que blanqueó capitales y se mostró partidario de un impuesto a todos los sectores”, “Nosotros pensamos absolutamente lo contrario porque en estos momentos de enormes esfuerzos que el conjunto de la población, principalmente los sectores más vulnerables vienen realizando, es totalmente necesario gravar las grandes fortunas mediante un impuesto extraordinario para aquellas personas que entraron en el último blanqueo de capitales” contestaron.“Recientemente un artículo de la Agencia Paco Urondo demostró que si se aplicara ese impuesto a los más ricos, con tan solo un pequeñísimo porcentaje, el Estado recaudaría 42.300 millones de pesos. Dicha suma se aplicaría para ayudar, no solo a seguir reforzando nuestro sistema de salud que se encuentra debilitado por la nefasta gestión del gobierno de Macri que el Senador Naidenoff defendió, sino que además ayudaría a paliar la situación de miles de compatriotas y de PYMES que por efecto del aislamiento social obligatorio no pueden tener trabajo u obtener renta” analizaron.“La política ya ha hecho lo suyo, la sociedad también y lo está haciendo de manera muy estremecedora con muestras de su compromiso inquebrantable por superar esta circunstancia tan pero tan difícil para el mundo. Gracias a ello Argentina y nuestra provincia saldrá victorioso en pocas semanas, preparándose para los necesarios cambios que todos deberemos adoptar en el escenario que nos va a dejar la aparición de este nuevo virus” consideraron.