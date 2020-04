El lavado correcto y frecuente de manos puede evitar enfermedades respiratorias

En el marco de la situación sanitaria que se vive a nivel mundial por el COVID19, una de las mayores demandas de la población es la compra de alcohol en gel. Si bien su efecto antiséptico es inmediato, desde la cartera de salud formoseña se hizo hincapié en que el uso de este producto no reemplaza el lavado de manos frecuente, con agua y jabón, siendo esta una de las mejores maneras de evitar enfermarse y contagiar enfermedades.Explicaron que la principal medida genérica de protección individual frente a enfermedades respiratorias, como la gripe, la neumonía o el coronavirus, consiste en realizar una correcta higiene de manos frecuente con agua y jabón, durante unos 40-60 segundos. Es un método simple que permite evitar el contagio de virus y bacterias por contacto.Además, subrayaron que otra recomendación sumamente importante es evitar tocarse la cara sin antes desinfectar las manos, ya que esto puede evitar que diferentes enfermedades respiratorias entren en contacto con nuestro organismo.En cuanto al alcohol en gel, dijeron, debe usarse solo cuando no es posible lavarse las manos. Por ejemplo, al permanecer varias horas en la calle o en un trabajo sin acceso frecuente a un sanitario. Esto significa que en el hogar debemos hacer uso, en los posible, de agua y jabón para higienizarlas.¿Cuál es la forma correcta de lavarte las manos?Enjabonarse, frotarlas entre ellas, recorrer con el jabón cada dedo y el espacio entre los mismos, de ambos lados de las manos, e incluso las muñecas. Enjuagarlas y secarlas.Para cerrar la canilla en caso de que no se cierre automáticamente, utilizar una toalla de papel descartable, puede ser la misma con las que se secó las manos. Esto es importante porque en caso de volver a tocar la canilla, las manos pueden volver a contaminarse. Hay que invertir aproximadamente entre 40 y 60 segundos en este procedimiento, cada vez que lo llevemos acabo.