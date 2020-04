Carlos Cruz afirma que Juan Carlos García es un disfraz de la actuación

Desde que todos se encuentran en casa, en cuarentena, gracias al Covid-19 la distracción de todas las figuras públicas y no públicas ha recaído en un 80% en los live de Instagram o ver películas, documentales o series de Netflix.En los en vivo, los cibernautas se han dedicado a dar consejos, realizando entrevistas, mostrando sus entrenamientos, interactuar con sus seguidores o simplemente mostrar la rutina del día.Carlos Cruz, es uno de ellos, que por lo menos dos veces a la semana se está conectando para interactuar con sus seguidores, aunque él % de conectados a su live es mínimo. En horas de la madruga, de este sábado,su en vivo lo dedico para comentarle a sus seguidores de lo productivo que ha sido utilizar el vaper para él, hablar un poco de la era digital de cuando existía el Messenger, sus amistades y sobre la prepotencia de ciertas persona a las que llamo disfraz.Entre preguntas y respuestas de los conectados a su live, el Periodista Porteño Yorvis Chirinos radicado en Perú le titubeo a Cruz si uno de los disfraces para él, era el actor y modelo Juan Carlos Gracia, donde Cruz afirmo “si ese mismo, que comes que adivinas Yorvis” para ampliar su teoría reafirmo “Si Yorvis, ese es uno, disfraz y mediocre, eso lo sabemos todos, eso no es un secreto, eso lo sabemos propios y extraños, ósea el medio y el público”. Concluyo Cruz “ya lo dije, no lo escuchaste Yorvis, ese mismo que preguntaste, disfraz y mediocre, él tiene de actor lo que yo tengo de físico nuclear”.La rivalidad de estos dos, quedo en evidencia desde hace cuatro meses donde García en una entrevista que le realizaron en el programa Entregados, que conduce el humorista Manuel Ángel Redondo manifestó que era fans de Cruz pero su prepotencia derrumbo su admiración por él, “Lo admiraba y lo valoraba muchísimo, le regalé cinco sombreros, porque el usa sombreros, y como yo soy desprendido de lo material se los di, para mí era una persona muy increíble actoralmente pero sé me cayo porque a Eduardo Orozco y a mí nos hizo una y Manuel Salazar lo puso en su sitio”, fue parte de la confesión de García.Hasta el momento, el actor y modelo Juan Carlos no ha respondido a las acusaciones de Carlos Cruz, para estar atento síganlo en su cuenta de Instagram como @juancarlosgarciap