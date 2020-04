Biólogo opinó sobre el fenómeno inusual de ver animales silvestres en las zonas urbanas

En el último tiempo se pudo ver a través de imágenes y filmaciones en diferentes partes del mundo como los animales silvestres transitan por las ciudades, muchas de ellas, vacías producto del aislamiento social y preventivo que rige contra el coronavirus.Este fenómeno apuntó el biólogo Franco Del Rosso se debe a que "al haber mucho menos movimiento y actividad humana, lo que reina es una tranquilidad. Esa falta de perturbación en el ambiente hace que muchas especies animales busquen o retomen lugares que antes no eran comunes para ellos".Eso explica que las zonas urbanas que son ocupadas por la gente constantemente, hoy se haya poblado de mamíferos y otras especies, como consecuencia del dictado de la cuarentena obligatoria como medida para evitar la propagación del virus COVID-19.En el caso de Formosa, fue consultado sobre el movimiento de las aves, a lo que dijo Del Rosso: "Primero hay que aclarar que Formosa es una ciudad privilegiada, nosotros solemos ver mucha fauna que en otros lugares no se observa, y es probable que de continuar este aislamiento sea más común ver animales que antes no se veían", agregando que es simplemente porque los animales silvestres se asustan y huyen ante la presencia del ser humano.En conclusión, la calma y la tranquilidad son los motivos que explican que los animales migren a la ciudad.En el caso de los peces refirió Del Rosso lo siguiente: "Lo que pasa en el agua es que como hay limitantes de actividades pesqueras, lo que vamos a tener es más abundancia de peces, pero no hay que confundir con lo que sucede con los mamíferos o las aves que se pueden ver en estos momentos en la zona urbana", remarcando que tiene una explicación más vinculada con el ciclo biológico que con la caída de la actividad como medida preventiva para enfrentar al COVID-19.Para terminar diciendo que continuarán observándose la presencia de mamíferos en las urbes, que lo volverá normal ante la ausencia de las personas, quienes cumplen con la cuarentena obligatoria en muchas partes del mundo.