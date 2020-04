Barrios “Estanislao del Campo esta en economía de guerra, con rebaja de sueldos de concejales y personal jerárquico”

El Intendente Estanislao del Campo, Arnaldo Barrios indicó que “pudieron cerrar y pagar con mucho esfuerzo actualizando los sueldos con aumento, describió un panorama de lucha contra el COVIC 19, en el que articulan acciones con el Gobierno de la Provincia, del que dejo claro siempre reciben apoyo constante”, y así, indicó también que “la comunidad entiende que debe quedarse en su casa y que no se registraron casos de desobediencia en ese sentido. Fue en ese orden de cosas que sostuvo que “administran ante este nuevo contexto económico mundial una economía de guerra, en la que desde hace dos semanas determinaron con el Concejo Deliberante por unanimidad bajarse los sueldos al igual que los haberes del personal jerárquico”.“Lo importante es que la localidad está sana, como toda la provincia. Estamos contentos, pero también preocupados y atentos y prevenidos con todas las actividades que venimos realizando en esta etapa de cuarentena, trabajando comercialmente de 7 de la mañana a 16 hrs; a partir de esa hora no puede circular nadie en las calles y los comercios todos cerrados”, dijo.“Por supuesto el pico de mayor descontrol como todo en el país fue en la situación de las colas para ingresar a los cajeros o a los Bancos y porque no tenemos bancos aquí y toda la gente necesita cobrar sus haberes fue masivamente a hacer la cola”..“Mayormente no tenemos casos de actuaciones graves aquí, el pueblo entiende cuando el intendente emite un comunicado vía los medios de comunicación, la gente todavía hace caso al intendente, por supuesto ahora también debemos aceptar que debemos seguir en este camino”, especificó.“No hay que relajarse, porque yo creo que si este virus afecta nuestra provincia se puede propagar más rápido que en otros lugares porque somos una provincia pequeña y la inconsciencia nos puede jugar una mala pasada”, comentó.“Sobre el dengue es una lucha constante, porque desde el Municipio queda el personal avocado a servicios básicos, pero también está el trabajo constante con el que tratamos que la gente entienda la importancia de no tener la basura en el domicilio. También reiteramos el valor de cuidar las gomas con agua que es habitual en el interior para que beban los animales, siempre le encuentran una utilidad a esas gomas, por eso les recordamos que ahí es donde quiere entrar el dengue”, agregó.“Estamos trabajando con los vecinos a través del hospital local y la policía de la provincia, de lunes a viernes hacemos recolección de residuos y cosas que puedan juntar al mosquito del dengue, masivamente limpieza contra el dengue”, clarificó.Sueldos“Nosotros gracias a Dios pudimos llegar a cubrir el aumento de sueldo de nuestros trabajadores municipales, llegamos muy ajustados como la mayoría de los intendentes colegas municipales, nos sentimos también golpeados por esta crisis económica que está arrastrando esta pandemia, nosotros los municipios dependemos de la recaudación del país, el país está parado y no se recauda por ende baja la coparticipación. Nosotros pudimos llegar al aumento pero estuvimos ahí, preocupados por lo que se viene el mes que viene, que por lo que se ve, escucha y podemos analizar va a ser peor que ahora, debo aceptarte que es una preocupación mía como intendente, sobre todo como intendente mi preocupación es resguardar el sueldo del personal que es lo más importante, estamos restringiendo servicios que nos demanden el consumo de combustible, trabajo en obras, porque queremos resguardar el bolsillo del personal más que nada”, explico Barrios. .“Hubo quórum por los concejales y se ha logrado modificar el presupuesto con la baja de la dieta de los concejales, el personal jerárquico, también con la suba de muchos puntos en los haberes del personal. Hace dos meses se dio esto, y decidimos no hacerlo tan mediático y polémico. Estamos trabajando con presupuesto, con código tarifario, y código tributario, el municipio de Campo está en regla, así que por ese lado me siento muy contento y muy agradecido a mis compañeros concejales que lograron entender y firmaron esto, que salió por unanimidad”, agregó.“Mi iniciativa principal en el próximos trimestre es resguardar el salario del personal municipal, estamos en economía de guerra. Debemos cuidarnos mucho, debo ser muy eficaz en lo administrativo. Tenemos muchos recursos para realizar acciones sin gastar mucho, y vamos a implementar otras técnicas y otras habilidades para poder reducir al máximo el gasto operativo, y cuidarnos mucho porque esto parece ser que va a ser para rato, tenemos un párate de proyectos pero vamos a esperar a que todo mejore y a tener mucha fe”.