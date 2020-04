Banco Formosa explicó como será el cronograma de pago de haberes del mes de abril

Jueves 30/4: DNI terminado en 0, 1 y 2



Viernes 1/5: DNI terminado en 3, 4 y 5



Sábado 2/5: DNI terminado en 6 y 7



Domingo 3/5: DNI terminados en 8 y 9



Activos



Día y terminación de DNI



Lunes 4/5: DNI terminado en 0, 1 y 2



Martes 5/5: DNI terminado en 3, 4 y 5



Miércoles 6/5: DNI terminado en 6 y 7



Jueves 7/5: DNI terminados en 8 y 9



Depósitos judiciales en concepto de alimentos



Se considera el DNI del alimentante; es decir de quién envía el depósito.



En todos los casos se recomienda que aquellos que tienen débito de cuotas de préstamos o pagos de tarjetas de crédito dejen saldos en sus cajas de ahorro para que se realice el débito al vencimiento y evitar intereses punitorios por el incumpliento de las obligaciones.



Se encuentra habilitado el nuevo monto de extracción mínima por cajeros automáticos que es de $16000 de una sola vez.



Refinanciación de tarjetas de crédito (dispuesto por el BCRA Com A 6964)



Los resumenes que estan comprendidos para la refinanciación de saldos impagos fueron aquellos con vencimientos entre el 13 y 30 de abril. La refinanciación se realizó de manera automática sobre los saldos impagos del resumen de las tarjetas de crédito por el plazo de 1 año, con 3 meses de gracia en 9 cuotas mensuales iguales y consecutivas con una TNA del 43%. El periodo de gracia también devenga intereses.



Uso de canales alternativos



A partir de la acreditación de haberes y jubilaciones los clientes podrán hacer uso de todos los canales electrónicos que el banco pone a disposición de sus clientes:



• Onda Siempre Podés Comprar, la billetera digital de Banco Formosa que podrán descargar desde google play o Apple store en los celulares.



• Homebanking



• Compras con tarjeta de débito



• Compra con tarjeta de crédito Chigüe y visa de Banco Formosa



Desde el Banco Formosa recomiendan el uso de canales electrónicos para reducir el contacto con el dinero físico y con otras personas en el marco del aislamiento.



Además, recomiendan mantener las distancia mínimas en filas de cajeros y tomar todos los recaudos necesarios de higiene. Desde la entidad garantizan la limpieza y desinfección de los recintos de cajeros y cajeros cada 2 horas como se viene desarrollando desde el inicio de la cuarentena.



Atención al público en sucursales



La atención al público se desarrolla siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, se respeta la distancia mínima entre clientes y entre clientes y empleados, el ingreso a sucursales se reduce a la mitad de la capacidad total. La limpieza y desinfección del salón se realiza cada 2 horas.



La atención durante esta semana no varío respecto a la anterior, las sucursales atienden de 7 a 12 hs. La atención por ventanilla sigue siendo EXCLUSIVA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. Aquellos que se encuentren excluidos de este grupo y aún no tengan tarjeta de débito deberán gestionarla de manera telefónica o concurriendo a sucursales (previa solicitud de turno).



Solicitud de turnos



Los clientes que necesiten atención comercial deberán solicitar turnos previos mediante la web www.bancoformosa.com.ar o bien llamando al 0800 777 2262 o 4429200 opción 4.



Operaciones permitidas en sucursales



• Consultas y gestiones generales sobre cuentas y tarjetas de crédito



• Alta/Baja/renovación de plazo fijo que no requiera intervención de caja



• Operaciones de préstamos personales y adelantos de sueldo



• Operaciones de venta de cheques, cesiones y prestamos comerciales



• Préstamos



• Transferencias de alto valor



• Pedido y retiro de chequeras



• Acceso a caja de seguridad.



• Solicitudes de Alta/Baja/Modificación de Banca Electrónica de Empresas



*No incluye operaciones por ventanilla, excepto para depósitos y extracciones de cuentas en moneda extranjera.



Blanqueo de PIN



Para los casos de solicitid de blanqueo de PIN desde la entidad lanzaron una app que permite blanquear el PIN en simples pasos, el cliente deberá buscar la app en play store como Banco Formosa PIN, descargarla y realizar los pasos que la aplicación le indica el tramite demora 24 hs hábiles. 2



Lineas de emergencia Covid-19 para Pymes Formoseñas



Desde el Banco Formosa informaron que siguen disponibles los créditos de emergencia Covid-19



• Línea exclusiva para el pago de haberes (Plazo hasta 12 meses, TNA 24%, periodo de gracia de 3 meses)



• Linea exclusiva para capital de trabajo (Plazo hasta 18 meses, TNA 24% periodo de gracia de 4 meses)



En ambos casos las líneas son para empresas con certificado MiPymes según el artículo 27 de la ley 24.467, sujeto a aprobación crediticia. Para completar la solicitud los interesados deben rellenar un formulario que se encuentra en la web del banco www.bancoformosa.com.ar



Hasta el momento más de 200 empresas tomaron la línea de pago de haberes para el pago de alrededor de 3700 empleados por importe de $130 millones. Respecto a la línea capital de trabajo lo tomaron 241 empresas por importe de $90 millones.

