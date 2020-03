Vizcaíno: “Las comunidades aborígenes de Formosa están respetando la cuarentena”

El diputado provincial Roberto Vizcaíno, conocedor de la realidad aborigen en Formosa porque trabaja hace años en el oeste provincial respondió un artículo publicado en el diario Clarín titulado “Cuarentena en Salta: no le temen al coronavirus y denuncian que el aislamiento los matará de sed” que también abarca críticas a Formosa, en la voz del dirigente de Cambiemos, Félix Díaz.“Las comunidades aborígenes de la provincia están viviendo normalmente esta situación, dentro de lo que significa estar en esta cuarentena, respetando. En este sentido me refiero que la mayoría de ellas viven en localidades, en el monte formoseño, lugares que no son de encierro, se vive de otra forma. No viven en departamentos, pero sí previendo todas las medidas del caso que corresponden” detalló el legislador.Recordó asimismo que el gobierno de Formosa provee de cajas alimentarias para grupos familiares. Con los recaudos necesarios de higiene y seguridad, no se suspendió ningún servicio de necesidad básica. “Además, se está realizando en todo el territorio de la provincia, la carga de datos para beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un trámite que puede realizarse sin gestor y desde la casa, pero muchos interesados necesitan ayuda y confían en las instituciones estatales con la colaboración de las y los docentes para completar la planilla”.Respecto del reclamo específico del referente de Cambiemos, Félix Díaz, la Coordinación provincial de Educación intercultural Bilingüe junto al Ministerio de Desarrollo Humano, se encuentran trabajando desde el inicio de la pandemia en la traducción y comunicación en cada uno de los idiomas existentes en el territorio provincial de las medidas de prevención.“De hecho, cuando comenzamos a nivel nacional a percibir la problemática del COVID-19 el equipo de Salud Comunitaria trabajó junto a los y las agentes sanitarias en el tratamiento del tema en las radios comunitarias. A las clásicas placas informativas, se le sumaron la creación, por parte de Maestros de Modalidad Intercultural Bilingüe (MEMAS), de una serie de videos en los cuales los y las docentes les cuentan a las comunidades los recaudos que deben realizarse para mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. Toda la información de la Coordinación se realiza en wichí, qom, pilagá y guaraní” contó Vizcaíno.Dijo que “El objetivo de toda la información brindada es responder a lo que planteamos como pregunta en esta nota, cuando fue publicado como afirmación en ese medio gráfico. Desde Formosa deseamos que la circulación de información sea correcta, concisa y respetuosa a las realidades de nuestra provincia. Para que esto sea posible, se debe dejar de importar problemáticas globales a los territorios específicos, este no es momento de individualidades ni imprudencias”.Criticó el diputado la nota publicada “donde se quiere relacionar y comparar como que es la misma situación que se vive en el este de Salta con el oeste de Formosa. Son dos realidades distintas, no me voy a involucrar en la política de otra provincia, pero sí en lo que nos corresponde a nosotros como formoseños” reclamó.SaludEl Departamento de Ramón Lista, con 80% de su población indígena, cuenta con dos hospitales: uno en El Chorro y otro en El Potrillo. En el Potrillo trabajan cuatro médicos y hay una wichí licenciada en enfermería; responsable de la coordinación de los agentes sanitarios de varias comunidades (APS). “No es la única profesional indígena en el departamento, la destacamos por ser parte de la institución cuestionada. Existen en Ramón Lista 14 Centros de Salud. Sumado a los trabajadores y trabajadoras que día a día cumplen su función en centros de salud u hospitales; se realizan visitas programadas de especialistas una vez al mes en las comunidades” enfatizó Vizcaíno.Añadió además que el 75% de los trabajadores de los hospitales en El Potrillo son wichí, como también lo son concejales en distintas localidades, y agentes en fuerzas de seguridad.“Creo que la sociedad formoseña sí tiene incorporada esta diversidad, en cuatro años quisiera saber que aporte han hecho a los pueblos indígenas desde Buenos Aires. No se puede dejar de valorar lo que se ha conquistado, lo que se hizo con esta diversidad” reclamó Vizcaíno.Dijo además que “La política que marca nuestro gobernador es la que hace que trabajemos con naturalidad, hay una forma de articular en todos los estamentos, ante cada situación tenemos una capacidad de respuesta”.En ese marco, reconoció que el problema del agua es una constante de trabajo para el Gobierno provincial. Hay comunidades que tienen acceso directo a la red de agua como Pozo La Chiva, San Martin, El Potrillo, El Quebracho, María Cristina, El Chorro y Lote 8, desde dichas comunidades se abastece a otras cubriendo casi el 70% del departamento.“Villa Devoto tenía acceso dicha red hasta hace unas semanas cuando dejó de funcionar. Se está trabajando para solucionar el inconveniente, entretanto la comunidad recibe agua en camiones cisterna. Otras comunidades más alejadas y pequeñas también reciben agua a través de camiones o a partir de perforaciones” precisó.Explicó una situación, y es que En El Potrillo, por decisión de sus dirigentes y referentes, la cuarentena rige en tanto no permiten el ingreso a personas ajenas a la propiedad comunal o pertenecientes al barrio criollo cercano, las familias wichí continúan proveyéndose de lo que necesitan del medio.“Cada una de las comunidades del territorio formoseño, ha acordado internamente cómo van a cumplir con la cuarentena dentro de los límites de sus tierras” enfatizó.“No se puede minimizar que cada una de las comunidades indígenas del territorio provincial construyó su trayectoria y la forma en la que se vinculan con el Estado Provincial. Las comunidades, hacia dentro de sus fronteras comunitarias, dibujaron un mapa de relación del que todos formamos parte, a veces como colaboradores, a veces como denunciantes lejanos. La cuarentena dejará plasmado un nuevo mapa cuando acabe, desde el Gobierno de Formosa seguiremos trabajando para continuar estando del lado correcto de la historia” consideró Vizcaíno.