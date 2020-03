UDA resaltó la importancia del aumento a docentes

El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos e integrante del Consejo Directivo Nacional, profesor Vicente García Insfrán, se refirió al aumento del 15% anunciado por el gobernador de la Provincia, doctor Gildo Insfrán.Expresó conjuntamente con los representantes gremiales, que “Teniendo en cuenta la situación de crisis económica que estamos viviendo todos los argentinos, arribamos a un buen acuerdo en que el aumento sea del 15% para todos los empleados públicos provinciales y una suma fija de $ 1500 a ser liquidado en forma FONIT para todos los docentes”.“Consideramos que, efectivamente, debemos tener presente que el presupuesto nacional y los presupuestos provinciales aun no fueron aprobados, que nos lleve a tener una proyección económica en termino anual”, agregó.Resaltó que el Gobierno Nacional anterior dejó en una grave crisis económica a todos los argentinos, por ende, “Para salir de esta situación debemos aunar nuestros esfuerzos como ciudadanos, docentes, trabajadores y empresarios para lograr ese objetivo”.En este contexto dijo que “Debemos tener presente que el porcentaje de aumento otorgado no es anual, es parcial, ya que se acordó entre los dirigentes sindicales y los representantes del Gobierno Provincial una nueva mesa de discusión para el mes de junio, donde casi con seguridad tendremos en vigencia en presupuesto Nacional y Provincial aprobado, donde estará determinada las proyecciones económicas y financieras de la Provincia y el País, eso nos dará una visión más clara de las incidencias si existiera de algún porcentaje de inflación, los que nos daría un cierto indicio de los aumentos porcentuales que podríamos reclamar como aumento salarial”.Para García Insfrán, existen sectores en la ciudad, “específicamente comerciantes”, que son los verdaderos y efectivos formadores de precio, que consideran que el aumento del 15% “es poco”. En este sentido, aseguró que “El error consiste en que no tienen en cuenta al opinar el contexto nacional y provincial, la grave crisis económica que nos dejó el Gobierno Nacional anterior”.Recalcó, que “Los presupuestos mencionados aún no se encuentran debidamente aprobados, a ello se adiciona que el aumento pactado corresponde solo a los meses de marzo abril mayo junio, en cuyo último mes volveremos a tratar otro aumento para los próximos meses, todo ello dependiendo de la situación económica de nuestro país y nuestra Provincia”.Para finalizar, resaltó “la gran gestión del gobernador Insfrán, quien dispone que los haberes de todos los empleados públicos de la provincia de Formosa, sean abonados mensualmente en su totalidad el último día de cada mes, cuando en otras provincias los haberes de los empleados estatales son abonados en forma parcial y escalonada, es decir fuera de los primeros días del mes y en dos o tres cuotas”.