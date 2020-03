Se posponen actividades por el Día Mundial del Síndrome de Down

Liliana Saavedra, directora de Personas con Discapacidad, informó que las actividades que se realizarían este sábado 21 de marzo con motivo de celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, quedan pospuestas con fecha a confirmar.“Para celebrar el día internacional de las personas con Síndrome de Down, teníamos prevista una serie de actividades que organizamos con la Asociación Down Formosa, la Dirección de Personas con Discapacidad, Jefatura de Educación Especial, el IAS, Municipalidad de Formosa, y la Subsecretaría de Derechos Humanos Género y Discapacidad de la UNaF”, explicó Saavedra, las cuales quedarán suspendidas ante la pandemia de público conocimiento (COVID-19).Comentó que una de las actividades sería en una mesa redonda de la Subsecretaría de Derechos Humanos Género y Discapacidad de la UNaF, de la que participaría la Subsecretaría de Empleo, con el programa REDI (Red Incluir) un proyecto destinado a empresas interesadas en la inclusión laboral de personas con discapacidad.“Iban a participar de la mesa redonda que organizó la Subsecretaría de DD.HH Género y Discapacidad, para tratar la temática de inclusión laboral –es un hermoso trabajo de concientización el que están llevando a cabo- la cual cuenta con un gran equipo interdisciplinario y el subsecretario Rodrigo Sandoval toma realmente en serio este trabajo y avanza con mucho éxito”, celebró la directora.En este sentido destacó el rol del Gobierno de Formosa, por implementar programas y acciones en pos de las personas con Síndrome de Down y puso en valor los distintos talleres y capacitaciones que se brindan tanto desde el Estado, como también de las distintas organizaciones civiles, “Desarrollan habilidades y capacidades que les permite o permitirá incluirse dentro del sistema laboral; desarrollan un sinfín de actividades, aprenden a trabajar mediante talleres en carpintería, trabajo textil, artesanía originaria, peluquería, huerta, tecnología, y a expresarse a través del arte, que es lo que más les gusta”, concluyó Saavedra.