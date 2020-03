Salud explica cómo desinfectar las superficies del hogar como medida de prevención del coronavirus

Alcohol al 70%, lavandina y jabón son los productos más efectivos a la hora de erradicar el virusCon el transcurso de los días, el COVID-19 propagó sus efectos a todos los espacios sociales, culturales y hasta laborales donde el contacto con casos de riesgo se torna una posibilidad de contagio.Es por eso, que más allá de que comenzó a regir el aislamiento social obligatorio, el Ministerio de Desarrollo Humano formoseño insta a reforzar las medidas de prevención e higiene en el ámbito privado, allí donde se comparte con la familia y el círculo íntimo, y en donde el coronavirus puede evitarse con sencillos hábitos de limpieza.Además de las recomendaciones generales de lavarse las manos con jabón regularmente, estornudar sobre el pliegue del codo, no llevarse las manos a los ojos ni a la nariz, ventilar los ambientes y desinfectar los objetos que se usan con mayor frecuencia, la higiene de las superficies es una acción que debe tomarse como muy importante.¿Cómo hacerlo?La estructura del virus se desorganiza por acción de los desinfectantes, lo que da como resultado es que no puede infectarnos, es importante que en la misión desinfección se tenga en cuenta tanto el producto como el método; puesto que no utilizado como se debe su acción no será tan efectiva contra virus y bacterias como necesitamos que sea.El virus es sensible a la mayor parte de los desinfectantes porque se le daña la membrana. Desde ese lugar es más efectivo, y esto vale siempre y para todo tipo de infecciones, el alcohol al 60% o 70%. Eso no quiere decir que el alcohol común no tenga una cierta efectividad, se puede usar, pero tiene mayor penetrabilidad esta mezcla.Al contrario, esta solución desinfectante puede, e idealmente debe mantenerse sobre mesas de trabajo, escritorios, salas de espera y en todos los ambientes de la casa donde los integrantes compartan tiempo y espacio.La cartera sanitaria provincial recuerda también que en el caso de la lavandina, otro de los productos útiles contra el COVID-19, la aplicación es similar. Para este caso la mezcla recomendada es de 100 cc de lavandina en 10 litros de agua.Si nos preguntamos además si el coronavirus puede vivir en tu teléfono durante nueve días te indicamos cómo limpiarlo correctamente.¿Sirve la versión en gel de la lavandina?Va a tener sentido para algunas superficies como los pisos. Para lo que son superficies de contacto donde luego apoyo cosas como alimentos, o lo tocamos todo el tiempo es más efectivo contar con lavandina común, que además es más económica.¿Y las toallitas desinfectantes?Las que contienen cloruro de benzalconio en su composición sí, es inhibidor de la actividad viral. El agua oxigenada al 3% también puede ser útil para destruir el virus que (bien vale repetirlo) no es nada resistente a ningún agente de limpieza, se recomienda mantener una rutina de aseo diaria en casas y oficinas donde no hay amenaza de contacto directo. En cambio, en espacios u hogares donde uno o más miembros de la familia estuvieron en contacto con potenciales portadores del virus, las medidas deben ser más intensas.