Romero Bruno: “La prioridad es la lucha contra el dengue”

El doctor Mario Romero Bruno, director de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano y del Hospital Central de Formosa, resaltó que la prioridad en materia de comunicación a la población es la prevención contra el dengue.En tanto, respecto de la situación del coronavirus, que este miércoles fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), recalcó que la provincia no tiene ningún caso confirmado.Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Humano tomó la decisión de poner a disposición de la población dos lugares para la atención ambulatoria, como es el Hospital Distrital en el barrio Eva Perón, “con un espacio para aquellos pacientes que tengan síntomas de afección respiratoria”, y también el Centro de Pronta Atención, ubicado detrás del Hospital de Alta Complejidad “para consultas, dudas y síntomas para que los pacientes acudan”.Fue claro al momento de señalar que la lucha contra el dengue es “hoy la prioridad”, teniendo en cuenta que es una epidemia que afecta a Latinoamérica, que especialmente se ve desbordada por casos en los países de Colombia, Brasil y Paraguay, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).“Es la epidemia más grande de los últimos diez años y la propagación más rápida en los últimos 30 años porque en menos tiempo se dio la mayor cantidad de casos en toda esta región, donde especialmente tenemos al vecino país de Paraguay con indicadores muy altos de personas fallecidas por dengue y casos confirmados”, advirtió Romero Bruno.Ante esta grave situación, alertó que “irá en aumento mientras tengamos estas temperaturas de intenso calor propio de una región cálida”.Por tal motivo, insistió con las recomendaciones de la limpieza del hogar, el descacharrizado dos veces por semana, el aseo personal y el lavado de manos. Esto último acotó “debemos internalizarlo porque previene cualquier tipo de infección”.CoronavirusAl referirse al coronavirus, Romero Bruno fue cauto al afirmar que en principio la gente “debe informarse no a través de todo lo que circula en las redes sociales, sino a través de los medios de comunicación que cuenta con información fehaciente”.“Pido que eviten las redes sociales donde circula información falsa que lo único que hace es atemorizar a la población”, expresó como primera medida ante la masividad de noticias que circulan debido a que el tema ocupa el centro de atención de la prensa nacional.Volvió a reiterar que “Formosa no tiene casos confirmados de coronavirus. Y para considerar que se trate de un caso sospechoso debe cumplir con tres criterios básicos: la persona debe tener fiebre, síntomas de afección respiratoria y principalmente en los últimos catorce días haber estado con una persona que sí padezca el coronavirus”.Insistió en las medidas que tomó la Nación que implican que aquellas personas que han estado en los países con mayor índice de casos de coronavirus como son Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia China, Irán y Corea del Sur “deben de manera obligatoria aislarse por 14 días”.Asimismo, también recalcó las medidas de protocolo que se realizan en los aeropuertos, zonas de frontera, puntualizando que “el virus difícilmente se propague a más de 30 °C, como son las temperaturas que tenemos en la provincia”.Agregó que de los casos de coronavirus en el mundo el 80% es leve, con un índice de mortalidad que ataca principalmente a las personas mayores de 65 años, que incluso padecen otra enfermedad: “Ellos deben tener un cuidado especial”.“La información se va actualizando permanentemente en términos de bases científicas sobre cómo se comporta este virus declarado como pandemia por la OMS”, consignó.A su vez, Romero Bruno informó también que la única institución que puede confirmar el coronavirus en el país es el Instituto Malbrán, en Buenos Aires.Acerca de este punto, confirmó que habrá una capacitación dirigida a todos los responsables de los laboratorios de todo el país, los días 25,26 y 27 de este mes en Buenos Aires para ahondar criterios y profundizar técnicas y equipamiento necesario al momento de determinar el diagnóstico sobre el coronavirus.