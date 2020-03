Hryniewicz: “La Ley de Góndolas es una herramienta para el desarrollo del sector PYME”

El presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CaPyMEF), Fabián Hryniewicz, brindó su punto de vista acerca de la reciente aprobada Ley de Góndolas, que implica un nuevo marco regulatorio para los grandes supermercados.“Es una herramienta fundamental para el desarrollo del sector PYME y micro PYME de la industria alimenticia, pero fundamentalmente es una herramienta excelente para equilibrar precios”, sostuvo el empresario.Y aclaró: “Si te pones a analizar el programa de precios cuidados a nivel nacional, tienen una cantidad de productos de primera línea que en realidad lo que hacen es tener un valor de referencia pero que no tiene comparación con respecto a otros porque no figuran en la góndola del supermercado adherido”.En ese sentido, Hryniewicz aseguró que con la Ley de góndolas, las marcas principales van a disponer de determinada cantidad de superficie pero no “acaparar toda la góndola” y se deberá destinar los sectores más visibles a las marcas “no conocidas”.“Hoy por hoy desconocidas, porque las empresas que hacen este tipo de alimentos no tienen el poder económico para hacer un buen marketing y por ese motivo, sin despreciar a la calidad del producto, pueden estar en un valor sensiblemente inferior”, indicó.Y agregó: “Entonces logramos dos temas fundamentales, el desarrollo de la pequeña empresa del rubro alimenticio y la puesta a disposición del consumidor de productos de alta calidad y a un precio sensiblemente inferior”.Además, aseveró que desde el sector que le compete, acompañaron la legislación “desde el primer momento” e inclusive, hicieron algunos aportes, para que “también se incluyan las manufacturas donde haya locales, que tengan prioridad de ser exhibidas”.“Esperemos que este programa sea implementado lo más rápido posible en todo el territorio de la República Argentina”, expresó.Aumento a estatalesPor otro lado, Hryniewicz, reflexionó sobre el aumento del 15% que anunció el Gobernador Insfrán a empleados estatales activos y pasivos y lo calificó como un “gesto loable” en este contexto nacional de incertidumbre.“Entendamos que no hay un plan económico ni lo puede haber, hasta que no se resuelva el gravísimo problema económico que tenemos de renegociar la deuda externa”, formuló.Y remarcó: “Es evidente que si el Gobernador se animó a dar este aumento, entiendo que por ahí muchos consideran que es insuficiente, pero peor es nada, hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo teniendo en cuenta que tampoco dispone de la posibilidad de saber cuál va a ser la estrategia del país en el próximo tiempo porque no está establecida”.Por último, reiteró que recibieron bien la “noticia sorpresa” porque fue en un momento donde nadie anunciaba ningún tipo de aumento y que significa “un peso más que va a la cartera del empleado y es una buena porción de dinero que va a entrar al circuito financiero”.