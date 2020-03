Prevención sanitaria: El Municipio agiliza atenciones no presenciales y brinda rápidas respuestas

El Centro de Atención al Vecino de la comuna capitalina ha incrementado notablemente su demanda tras las medidas preventivas dispuestas por el Municipio -en concordancia con los organismos Nacional y Provincial- con las cuales se busca evitar que la gente salga de sus hogares y así preservar la salud de la población ante la pandemia mundial del coronavirus.A partir de allí se determinó que los trámites municipales deberán realizarse llamando al 0800-9999-147, en los horarios de 7.30 a 13.30 y de 17 a 20; por mail a atenciónalvecino@formosatuciudad.com.ar, o bien a través de la página web www.formosatuciudad.gob.ar.En ese sentido, Anahí Fleitas, coordinadora del Centro de Atención al Vecino, aseguró: “el call center ha tenido una mayor demanda debido a las oportunas medidas adoptadas para combatir la propagación del COVID-19”, y manifestó que los operadores telefónicos, además de atender las consultas y solicitudes de los vecinos, brindan información y recomendaciones preventivas acerca del coronavirus.“Es importante que los ciudadanos tomen el recaudo de no dirigirse de manera presencial a las distintas direcciones del municipio, sino que se comuniquen con el CAV para canalizar sus dudas o iniciar sus reclamos”, sugirió la funcionaria, y expresó: “hemos extendido nuestro horario de atención y estamos haciendo todo lo posible para resolver de esta manera las inquietudes de los ciudadanos y colaborar con las medidas dispuestas para que la gente no salga de sus hogares”.Cabe destacar que el Centro de Atención al Vecino funciona de forma rápida y eficiente mediante el sistema de call center, recibiendo llamadas o correos electrónicos con solicitudes e inquietudes que luego son derivadas a todas las áreas municipales.Por otra parte, Fleitas también comentó: “las líneas están abiertas para que los vecinos realicen las denuncias acerca de los locales comerciales que no toman los recaudos necesarios o que acumulan más de 10 personas en el lugar y, automáticamente, nos comunicamos con la Dirección de Bromatología, la cual se encarga de dirigirse a los respectivos lugares y realizar las inspecciones correspondientes” concluyó.