Piden al Ministerio de Educación se cumplas los servicios básicos con guardias mínimas

Desde la -Dirección de Salud- de la Defensoría del Pueblo, se solicitó al Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, a cargo del Dr. Alberto Zorrilla, que adopte las medidas necesarias y urgentes para que los servicios básicos a los que está obligada la Cartera (comedores escolares, educación a distancia, trámites administrativos varios relacionados a educación, etc.) y cuyos lineamientos fueron regulados desde el Ministerio de Educación de la Nación por el Sr. Ministro Nicolas Trotta en el contexto de prevención, a fin de evitar la circulación del COVID19 (Coronavirus) en todos los diferentes ámbitos educativos y de allí a toda la Comunidad. En dicho sentido, el Organismo de la Constitución Provincial, peticionó se tenga en cuenta la necesidad de “evitar las aglomeraciones” propicias a favorecer el contagio del virus. A tal fin, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, remarcó la necesidad de salvaguardar a educandos y docentes de los peligros que implica, en este momento, el contacto inmediato con las demás personas, habida cuenta de la proximidad territorial del patógeno, presente en provincias vecinas como Chaco y Paraguay. Es por ello que, conteste con tal postura, requerimos también al Ministro de Educación que esos ámbitos en los que confluyen cuerpos docentes, alumnos, padres, tutores, que no son otros que los establecimientos escolares, en atención a la necesidad de la prestación de los servicios básicos, ya mencionados, se adecúen a las exigencias de las propias autoridades sanitarias provinciales y nacionales, en cuanto a que “no sean sitios de aglomeración” con los riesgos que ello implica. Pues nuestro propio Presidente de la Nación Alberto Fernández y el Gobernador Gildo Insfrán, vienen trabajando denodadamente, “justamente para que no aumenten exponencialmente los casos de contagios de coronavirus y medidas irracionales no ayudan a las políticas públicas que todos acompañamos y es por esto, que para ayudar a nuestras Autoridades Sanitarias, es que debemos evitar aglomeraciones innecesarias, de lo contrario, habrá más casos como el de la EPET Nº 1 y esto no está bien”. En este orden de ideas, finalizó diciendo Gialluca, se pueden establecer guardias mínimas para labores administrativas y el desarrollo de las actividades de educación a distancia, así como hacer entrega o servir los alimentos en los comedores escolares, a la manera que se hace en otras jurisdicciones de nuestro País, evitando afluencias innecesarias de gran número de personas”. “En virtud de la Pandemia desatada por el COVID19 (Coronavirus) de la cual no pueden permanecer ajenos los ámbitos nacionales y provinciales, en particular; vivimos una situación en la que debemos extremar las medidas de prevención del ingreso y circulación del virus – afirmó el funcionario – es por ello que también solicitamos a entidades privadas como supermercados, empresas de servicios públicos, farmacias y otros, que eviten las aglomeraciones e intensifiquen la desinfección de tales lugares.