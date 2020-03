COVID – 19: controles sanitarios en los puntos de acceso a la provincia

Desde el ministerio de Desarrollo Humano formoseño se informó que equipos de salud, en conjunto con personal de la Policía de Formosa y otras fuerzas de seguridad están llevando a cabo controles sanitarios a fin de detectar personas que ingresen al territorio y puedan presentar síntomas asociados al Coronavirus (COVID – 19).Tal como lo dispuso oportunamente el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID – 19, los controles fueron implementados en las localidades de Lucio V. Mansilla, El Colorado, Puente Lavalle, Sumayén y localidades ubicadas a la vera del Río Bermejo hasta la línea Barilari; Teniente Fraga en el acceso oeste a la ruta 81; Paso Belgrano Bruguéz, Clorinda Puerto Pilcomayo, Colonia Cano y Formosa.Cabe señalarse que dichos lugares de tránsito son considerados vías de acceso a nuestra provincia.Es de destacar que previo a la puesta en marcha de los controles sanitarios, el personal encargado recibió la correspondiente capacitación a cargo de especialistas en epidemiología e infectología, dispuesta por la cartera sanitaria provincial. Desde la misma se brindaron los procedimientos a seguir indicados por el protocolo, insumos y elementos de bioseguridad, al tiempo se les proveyó de instructivos gráficos con información referida a esta enfermedad que afecta al mundo entero.Autoaislamiento obligatorioEl ministerio de Desarrollo Humano provincial insiste en el “autoaislamiento” como medida preventiva obligatoria que deben tomar todas las personas que hayan estado o transitado en las últimas semanas por los países o regiones de riesgo donde está confirmada la circulación viral del COVID – 19: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa, EE.UU., Brasil, Chile. Lo mismo para los que hayan tenido contacto estrecho con personas que hayan permanecido o transitado por dichos lugares.Provincias argentinasAsimismo, se aconseja a las personas que recientemente hayan viajado, transitado y/o permanecido en provincias argentinas que reporten casos sospechosos o confirmados de COVID – 19, evitar actividades sociales, autoaislarse.Del mismo modo, se recuerdan las medidas de prevención que todo individuo debe cumplir como parte del compromiso comunitario necesario en este contexto de emergencia nacional, declarado a raíz de la situación generada a nivel mundial por el COVID -19.MedidasSe insiste en que el distanciamiento social es la medida más importante para evitar la propagación del virus. Por esto, se insta a quedarse en casa a quienes puedan hacerlo. Se trata de cuidarse uno mismo para, a la vez, cuidarnos entre todos y preservar así la salud de los que más queremos (familiares, amigos, compañeros de trabajo) y de cualquier persona de la comunidad.Para ello es necesario lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón entre 30 y 60 segundo, si no tuviera estos elementos a mano puede usarse alcohol en gel o un desinfectante a base de alcohol.Abstenerse de tocarse la nariz y la boca. Ventilar los ambientes. Evitar las multitudes o lugares de mucha concurrencia de personas, sobre todo cuando se trata de espacios cerrados. Limitar la visita.Evitar los saludos con besos, el apretón de manos y otras formas de contacto físico. Mantener una distancia de al menos 1 metro de cualquier persona que presente síntomas respiratorios.Hasta el momento el Coronavirus (COVID- 2019) no tiene vacunas, ni medicación ni tratamiento específico. Por la tanto la prevención más efectiva consiste en quedarse en casa el mayor tiempo posible, evitar el contacto social como la circulación y permanencia en espacios públicos. Cumplir con las medidas de higiene y respiratorias difundidas. Estar atentos para tomar los recaudos adecuados y no entrar en pánico.