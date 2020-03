Para desplazarse es necesario el Formulario para Circulación Restringida COVID-19

En el marco de un nuevo parte de prensa realizado por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, informó que aquellas personas exceptuadas de realizar el aislamiento preventivo obligatorio deberán presentar un formulario para circulación restringida que debe ser gestionado en la página web www.formosa.gob.ar.“A los fines de acreditar las excepciones al aislamiento preventivo y obligatorio previstas en el artículo 6º del DNU presidencial se exigirá en los controles el certificado de circulación, que puede ser gestionado en https://www.formosa.gob.ar/formularioedecreto297 , ese certificado tiene carácter de declaración jurada y su utilización indebida será denunciada penalmente”, aseguró el ministro.Recordó el funcionario que hay actividades esenciales que están exceptuadas de cumplir la cuarentena obligatoria, el personal deberá descargar el formulario y validarlo ante un superior de área para presentarlo como constancia ante los controles, “Tenemos las excepciones previstas en la norma y hay actividades que son esenciales salud, seguridad, servicios informativos, que requieren tener una autorización especial para circular, por otra parte están los empleados de supermercados, entre otros; esa autorización la pueden gestionar ante el Gobierno de la provincia de Formosa de manera digital, la descargan y la firma una de las autoridades de sus medios, de sus organismos, de las empresas en las que trabajan y es constancia suficiente ante los controles”.González hizo hincapié en que en caso de no poseer el Formulario para Circulación Restringida COVID-19, no se puede circular y además se realizará la sanción contravencional correspondiente.Sobre el desplazamiento en relación a la necesidad de compras, indicó que “no requieren de una autorización especial”, pero sí de un “alto compromiso de responsabilidad social”, recalcó que “aquellas personas que tienen que ir a comprar alimentos, remedios, o elementos de limpieza, deben respetar el concepto que maneja el DNU, de la compra cercana; no es una salida de compras a cualquier lugar, por lo tanto la compra debe ser realizada en el negocio o comercio más cercano al domicilio”.“Estamos en un proceso de acostumbramiento y es alto el acatamiento, ha mermado muchísima la circulación y la cantidad de personas que ingresan a nuestra provincia”, destacó el ministro, a la vez que pidió “responsabilidad” ya que “todavía vemos personas que salen a pasear, a caminar con ropa deportiva por las avenidas, que sacan a pasear al perro, estamos en un momento que todos debemos cuidarnos, esto no es capricho”.Para finalizar, dijo que “esta es una situación especial que requiere que llevemos adelante una alta conciencia social de responsabilidad, y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Habrá sanciones previstas en la legislación provincial para aquellas personas que no cumplan con la norma establecida”.