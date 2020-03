Múltiples acciones del municipio en diferentes sectores del ejido urbano

Cuadrillas de trabajo pertenecientes a las distintas dependencias de la Secretaría de Servicios Públicos, junto a cooperativistas, empleando camiones y maquinarias, desarrollaron multiplicidad de tareas incluidas en el plan de acción que tiene como objetivo acercar bienestar y beneficios a los vecinos de la ciudad.Durante la jornada del jueves 12, las acciones estuvieron centradas en los siguientes barrios:VialProsiguen los trabajos de movimiento de suelo y ejecución de suelo cal sobre la colectora del Acceso Norte, entre Av. Italia y calle Rómulo Amadey; además, se realizaron tareas de cuneteo en forma manual en el sector comprendido por las calles Masferrer, Carlos Ayala y Felipe Oliva.Virgen del RosarioEn este sector de la ciudad se intensifican las tareas de colocación de tubos de hormigón de 600 mm en la intersección de las calles Domingo French y Ayacucho.La Nueva FormosaSe procede con trabajos de desmalezado, limpieza integral y levantamiento de residuos no convencionales en sectores internos.La FlorestaCuadrillas municipales y cooperativistas realizan acciones de desmalezado y limpieza integral en las inmediaciones de la Escuela Nº 52.San José ObreroAvanzan las tareas de cuneteo con carga directa sobre la Av. 9 de Julio, complementadas con acciones de desmalezado y recolección de residuos no convencionales.Solano LimaTuvieron continuidad los trabajos de perfilado y relleno sobre las arterias que son perpendiculares a la colectora de la Av. Gendarmería Nacional.Circuito 5En la zona norte de la ciudad, se intensificaron los trabajos de limpieza, perfilado de arterias y levantamiento de residuos no convencionales en los barrios República Argentina, Urbanización Maradona y Simón Bolívar, entre otros.Tareas de bacheoProsigue la ejecución de terminaciones de cámaras de desagües pluviales ubicadas en la intersección de las calles Puchini y Av. José de Lucas Barberis; en tanto, se procedió a dejar habilitada la calzada en las intersecciones de las calles Luis Zambrini y O`Higgins, en el barrio San Miguel, y en Av. 9 de Julio y Paraguay, barrio San Martín.