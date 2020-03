MPyA insta a la comunidad a evitar, total y absolutamente, la quema de pastizales

Los licenciados Franco Del Rosso y Héctor Machado de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, perteneciente al Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA), informaron que desde el organismo se trabaja en la prevención de focos de incendios, y que dado el contexto de sequía en el que se encuentra la provincia, se debe evitar, total y absolutamente, la quema de pastizales.Del Rosso comentó que es necesaria la brigada combatiente de incendios, la cual pertenecía al Plan Provincial del Manejo de Fuego, desfinanciada por la gestión Macrista, “Tenía bastante actividad y era muy efectiva, pero al no recibir más fondos durante esos cuatro años no hemos podido sostener esa brigada, seguramente se reactivará con el tiempo”.Por otra parte, puntualizó que la comunidad debe tomar conciencia que al quemar pastizales, provoca un daño mayor en el ecosistema, “En este tiempo de sequías, además de que se quema el pasto hay pérdida de la calidad del suelo, de diversidad, muchas especies se ven afectadas ya que hay muchos animales que mueren quemados o escapando del fuego terminan siendo atropellados en las rutas”.Del Rosso remarcó que la quema de pastizales “No es algo intrascendente, esto tiene consecuencias sobre la naturaleza y sobre el medio, un impacto sobre la producción -porque muchas veces el fuego destruye infraestructura y producción- por ello estamos haciendo énfasis en la prevención, para obtener mejores resultados”.“Desde el 2016 a la fecha, se han duplicado las hectáreas afectadas por fuego en el país, y de esos incendios que se producen 3 de cada 100 solamente se pueden adjudicar a causas naturales, el resto son por acciones antrópicas”, cerró.Por su parte, Machado remarcó que desde el organismo se redoblarán los trabajados en prevención para evitar que estas situaciones se sigan propagando y destacó el acompañamiento del cuerpo de bomberos en las acciones operativas de combate y extinción de incendios.Para finalizar, hizo hincapié en que la provincia está atravesando una situación “bastante crítica”, en lo que hace a condiciones climáticas, “ya que son bastantes desfavorables y las lluvias escasean hace tiempo, y será así por un tiempo más. Por ello hay que evitar realizar quema de pastizales, porque no se pueden controlar, se propaga rápidamente y sin control”.