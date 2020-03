"Me enseñaste de sueños colectivos y me cambiaste para siempre"

Fabricio Gómez Navarro se acaba de recibir de contador público en la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa, universidad pública que lo recibió con los brazos abiertos todos estos años.En redes sociales, el ahora joven profesional y militante de la Agrupación "Opción Universitaria" expresó:Gracias a mis viejos por un millón de motivos. A mis amigos, familia y compañeros que estuvieron siempre, en las buenas y en las malas mucho mas.A los que me explicaron cuando algo no entendía, a los que me guiaron cuando algo no conocía. Todos son parte de este logro.La universidad publica es un lugar en donde siempre hay alguien dispuesto a dar una mano. En donde entendemos que llegamos todos o no sirve.Donde aprendemos que el esfuerzo individual se potencia por mil cuando hay una sociedad que acompaña.Feliz y orgulloso de haber nacido en esta bendita tierra en donde pasan estas hermosas cosas. Gracias a los que lo hicieron posible.Fabricio.